Ein Strippenzieher zieht weiter

Simon Berger war ein Jahr in der evangelischen Kirche in Ladbergen aktiv. Nun zieht er ein Fazit.

In Ladbergen hat er sich schnell zuhause gefühlt. Als klein, beschaulich und ruhig beschrieb Simon Berger das Heidedorf noch vor einem Jahr. Mittlerweile – knapp zwölf Monate später – grüßt er den einen oder anderen beim Vorbeifahren, kennt sich bestens im Ort aus und hat vor allem einige Projekte in der evangelischen Kirchengemeinde vorangetrieben. Dort war Berger im Rahmen seiner Ausbildung zum Jugendreferenten ein Jahr lang aktiv und hat sein Anerkennungsjahr absolviert.

Ende August steht der letzte Tag in der Gemeinde an, Anfang September wird Berger im Rahmen des monatlichen „Highlight“-Jugendgottesdienstes verabschiedet, und Mitte September steht noch die letzte Prüfung an. Das ist der weitere Fahrplan für den 26-Jährigen, der gebürtig aus Minden in Ostwestfalen stammt. Am Ende ist er dann staatlich anerkannter Erzieher und kirchlich anerkannter Jugendreferent.

Aber schon jetzt kann er ein positives Fazit ziehen: „Das waren wertvolle zwölf Monate, aus denen ich viel mitgenommen habe.“ Neben Freundschaften nennt er persönliches Wachstum: „Das langfristige Planen, die Strukturierung der Woche und der Umgang mit den verschiedensten Ansprechpartnern der unterschiedlichen Gruppen haben mich sehr gefördert.“ Außerdem sei es lehrreich gewesen, erstmals alleine zu wohnen.

Eines seiner Highlights des Jahres war zuletzt die Jugend-Freizeit der Kirchengemeinde, die erstmals seit zwei Jahren pandemiebedingter Pause 22 junge Erwachsene nach Norwegen führte: „Es war eine sehr schöne Gemeinschaft. Auf die Freizeit hat man schon im Vorfeld viele Monate lang hingearbeitet und deswegen war es ein besonderer Abschluss des Jahres.“

Eines seiner eigenen Projekte, die er in die Jugendarbeit vor Ort mit eingebracht hat, nennt sich „Mika“, lang: „Mitarbeiterkreis mit Abendessen“. In diesem Zusammenhang lobt Jugenddiakon Matthias Decker: „Simon war das ganze Jahr über ein fester Ansprechpartner für uns, sehr lern- und entwicklungswillig und hat uns auch deswegen enorm geholfen, weil er einfach in jeder Gruppe dabei war und viele Verbindungen gezogen hat.“

Dazu zählen neben dem sonntäglichen Jugendkreis sowie der alle zwei Wochen stattfindenden Jungsgruppe auch die Vorbereitung der Konfirmanden in der dritten (KU-3) und der achten Klasse (KU-8) sowie die Vor- und Nachbereitung des „Highlight“-Gottesdienstes. Die Einführung des „Mika“ sei wichtig gewesen, weil somit alle ehren- und hauptamtlichen Kräfte einen festen Termin hätten, an dem über die unterschiedlichen Gruppen und deren Entwicklung gesprochen werden konnte: „Auf diese Weise ist man auf mögliche Probleme der Zukunft aufmerksam geworden, die sonst keiner gesehen hätte.“

Zusätzlich gehörten zwei Seminareinheiten, zwei in Kassel und eines in Berlin, zur praktischen Ausbildung.

Pfarrerin Dörthe Philipps, die zusammen mit Decker und Antje Möller das Jahr von Simon Berger begleitet hat, lobte: „Er war eine gute Stütze, vor allem im Konfirmandenunterricht. Dort ist er auch vom Alter noch einmal viel näher an der Zielgruppe dran als ich es sein kann.“

Fazit des ersten Anerkennungsjahres in Ladbergen? „Sehr gut, wir würden es immer wieder gerne machen“, so Philipps. Jedoch: Für das kommende Jahr sind keine Bewerbungen eingegangen. Einen Nachfolger könnte es frühestens 2023/24 geben.