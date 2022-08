Eine große, aber gemütliche Kita

„Wenn es nach uns geht, hätten wir schon angefangen“, sagt Maja Hopfeld, Leiterin des evangelischen Familienzentrums. Der Bauantrag beim Kreis Steinfurt sei gestellt, die Baugenehmigung werde täglich erwartet. Bis zum Baubeginn heißt es also, sich in Geduld zu üben und das Provisorium für die sechste Gruppe, die zum 1. August in ihren Kindergartenalltag gestartet ist, so schön wie möglich zu gestalten. Die Wartezeit nutzt Hopfeld aber auch gerne, um die Pläne für den Erweiterungsbau zu erläutern.

Auf der Ostseite des ehemaligen Gemeindehauses und jetzigen Sternenhauses wird sich das neue Gebäude anschließen und bis zur Grundstücksgrenze reichen. Dort wo aktuell noch ein großes zweiflügeliges Fenster ist und im Flur Kinderwagen und Co. untergebracht sind, werde der Durchbruch erfolgen, zeigt Hopfeld vom Zaun aus nach oben.

Acht Monate Bauzeit

Der Clou der Erweiterung? Vom zukünftigen Ausgang wird eine Rampe in den Garten angelegt, damit Team und Kids inklusive Buggys, Bollerwagen und Rollstühle bequem nach draußen gelangen. Die Einrichtungsleiterin freut sich über den barrierefreien Ausbau der Räume für die Waschbärenbande mit ihren 20 Zwei- bis Sechsjährigen und auch darauf, dass „für die nächsten Jahre Ruhe einkehren wird“, wenn die bevorstehenden Bauarbeiten abgeschlossen sind. Mit zirka acht Monaten Bauzeit rechnet sie ab Baubeginn, der unmittelbar nach der Genehmigung des Antrags erfolgen solle. Das Bauunternehmen stehe bereits in den Startlöchern, weiß sie.

Für die Zukunft aufstellen

Da der Bau während des laufenden Betriebs mit sechs Gruppen erfolge, werde zu nächst das neue Gebäude angebaut und erst ganz zum Schluss der Durchbruch gemacht, erläutert Maja Hopfeld weiter. In den neuen Räumen für die Waschbärenbande werden neben Gruppen-, Gruppennebenraum, Wickel- und Schlafraum sowie der Flur eingerichtet. Über den Letzteren gehe es via Rampe nach draußen.

Die Nutzung der überdachten Treppe aus dem beziehungsweise zum Jugendkeller werde durch den Erweiterungsbau übrigens nicht eingeschränkt, macht Hopfeld deutlich. Sie sieht das evangelische Familienzentrum mit dem Erweiterungsbau sehr für die Zukunft aufgestellt. Mit ihren sechs Gruppen sei die Einrichtung „groß, aber keine Riesen-Kita“, stellt sie fest. Ihr ist es wichtig, dass die gemütliche Atmosphäre erhalten bleibe. für die Einrichtung einer weiteren Kita-Gruppe, wie sie für die Gemeinde Ladbergen im Raum stehe, werde sich das Familienzentrum deshalb nicht bewerben. Bei der Entscheidung für die fünfte und die sechste Gruppe habe das Team gemeinsam mit dem Verbund Evangelischer Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg und der Kirchengemeinde Ladbergen Entwicklungspotenzial gesehen und seinen Hut in den Ring geworfen. Mit dem Neubau sei alles auf dem neusten Stand, und die Menschen sähen, dass es gut laufe. „Deshalb kann nach Fertigstellung der Erweiterung gerne Ruhe einkehren“, sagt Maja Hopfeld schmunzelnd. Nur bautechnisch gesehen natürlich!