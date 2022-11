Eine prall gefüllte Schatztruhe

Trotz all der Anstrengungen der vergangenen fünf Wochen sind Anke und Ulrich Lange jetzt „einfach nur glücklich“, sagen sie. Anfang des Monats sind sie mit ihrer Drogerie von der Mühlenstraße an die Dorfstraße gezogen. Aus „DroNova“ ist das Kaufhaus Lange geworden; und aus zuvor 270 mal eben satte 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Viel Platz, um neben den bewährten Drogerie- und Geschenkartikeln auch ein großes Sortiment an Spiel-, aber auch Haushaltswaren anzubieten.

Für die Dinge des täglichen Bedarfs solle man nicht in umliegende Gemeinden fahren müssen, lautet das Credo des Ehepaares Lange, das mit „vielen fleißigen Helfern und tollen Mitarbeiterinnen“ das ehemalige Kaufhaus Hakmann auf links gedreht hat. Am heutigen Freitag und Samstag wird die Neueröffnung gefeiert – mit Glühwein und Bratwurst, lädt Anke Lange ein.

Was sie besonders freut, da mittlerweile auch die letzten Regale gut bestückt sind: Schon in den ersten Wochen hätte sie etliche Neukunden begrüßt, viele, die auf der ‚Durchreise‘ waren und die Gunst der Stunde, direkt vor dem Ladenlokal parken zu können, genutzt haben. „Und alle sind so nett und freuen sich einfach, dass sie viele Artikel weiterhin vor Ort bekommen“, hat die Inhaberin festgestellt, die in diesen Wochen darüber hinaus feiert, vor zehn Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Was ihr bisher und auch weiterhin am Herzen liegt: die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Und das heißt: „Obwohl wir schon vieles im Laden haben, können wir vieles darüber hinaus bestellen.“

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr – an den vier Adventssamstagen bis 18 Uhr.