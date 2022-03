„Eine sehr attraktive Gewerbefläche“

Gerade erst hat die zweite Erweiterung des Gewerbeparks am Espenhof Baureife erlangt, da liebäugelt die Verwaltung bereits mit der nächsten Ausweisung von Gewerbeflächen. Es geht um eine überwiegend unbebaute Ackerfläche mit einer Größe von 52 269 Quadratmetern in nördlicher Richtung des Autohofs und westlich der Tecklenburger Straße.

Gerade erst hat die zweite Erweiterung des Gewerbeparks am Espenhof Baureife erlangt, da liebäugelt die Verwaltung bereits mit der nächsten Ausweisung von Gewerbeflächen. In nördlicher Richtung des Autohofs und westlich der Tecklenburger Straße befindet sich nämlich eine überwiegend unbebaute Ackerfläche mit einer Größe von 52 269 Quadratmetern im privaten Eigentum. Und deren Eigentümer hat die Absicht geäußert, das Areal zu verkaufen. Einer Überplanung habe dieser bereits schriftlich zugestimmt, so Torsten Buller.