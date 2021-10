Fünf Tage lang haben Superintendent André Ost und sein neunköpfiges Visitationsteam in der evangelischen Kirchengemeinde ganz genau hingeschaut und vor allem zugehört. Sie haben sich gemeinsam mit den Gemeindegliedern die Frage gestellt, wo die Kirchengemeinde zukünftig hin will, vor welchen Herausforderungen sie steht. Und sie haben festgestellt, dass „hier ganz viel gut läuft“, wie es der leitende Theologe des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg im abschließenden Pressegespräch am Freitag beschreibt.

Natürlich mache die allgemeine Entwicklung schwindender Gemeindeglieder und schrumpfender Finanzen auch vor Ladbergen nicht Halt. Das hat die Gemeinde gerade erst zu spüren bekommen, als die Anzahl der Pfarrstellen zu Beginn des Monats von 1,5 auf eine Stelle gekürzt wurde. „Und mehr“, daran lässt Ost keinen Zweifel, „wird es auch nicht mehr werden“. Entsprechend wichtig sei, dass man sich bewusst mache, dass „eine Pfarrerin nicht das leisten kann, was zwei könnten“. Das betreffe unter anderem Geburtstagsbesuche, sagt Pfarrerin Dörthe Philipps. Das verlange zudem nach einer stärkeren regionalen Kooperation mit anderen Gemeinden. Und das heiße eben auch: „Wo Hauptamtlichkeiten schwinden, muss das Ehrenamt gestärkt werden.“

Ein Punkt, der Ost zum Lächeln bringt. Denn was er und die Visitatoren in den zurückliegenden Tagen in vielen Gesprächen erlebt hätten, habe sie „beeindruckt“. „Wir haben eine sehr lebendige Gemeinde erlebt, die sehr gut vernetzt ist und auch für den Ort aktiv ist“, fasst er unter anderem die Eindrücke einer vielfältigen Jugendarbeit mit einem engagierten Förderverein sowie eine tolle Seniorenarbeit zusammen. „Uns hat imponiert, was im Schulterschluss möglich ist“, sagt er und meint damit unter anderem den Bau des DRK-Kindergartens auf Gemeindegrund für die Ladberger Familien.

Apropos: Dass das Presbyterium, das das Visitationsteam als „sehr rührig und engagiert“ wahrgenommen hat, so weitsichtig agiere und mit Bautätigkeiten auf Kirchengrund neben der Kirchensteuer für eine zweite Einnahmequelle sorge, „ist sehr klug und beispielhaft im Kirchenkreis“, lobt der Superintendent. Aktuelles Beispiel: Die Kirchengemeinde will auf der Erweiterungsfläche des Friedhofs bis 2023 ein Gebäude errichten, das von der Kommune gemietet wird und der Grundschule unter anderem die dringend benötigten Räume für die Offene Ganztagsschule und Übermittagsbetreuung beschert.

Ob dort womöglich auch ein Gemeinschaftsraum für die Kirchengemeinde untergebracht wird? „Diese Frage schwebt über allem“, hat André Ost bemerkt. „Natürlich braucht die Kirche entsprechende Räume“, sagt er, fügt aber auch hinzu: „Ich mahne, sich in dieser Frage genügend Zeit zu nehmen. Zunächst muss sich das Presbyterium inhaltlich/konzeptionell verständigen, wo es in Zukunft hin will und welche Art von Gemeindehaus es braucht? Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.“ Wenn das geklärt sei, gelte es, die Gemeinde auf dem Weg mitzunehmen und gut zu informieren.

Die Bilanz der Visitation, die zuletzt 1996 in Ladbergen stattgefunden hat: „Wir wollen auch auf Zukunft relevant bleiben“, verdeutlicht Dörthe Philipps. Der Superintendent bescheinigt der Gemeinde dafür mit einem starken Ehrenamt und guter Vernetzung „viele gute Voraussetzungen“. „Von Kirche in der Krise können wir hier nicht reden“, sagt er.