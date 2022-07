9-Euro-Ticket: Einfach mal ausprobieren

Für neun Euro in die Großstadt

Ob Richtung Münster (rechtes Bild) oder nach Osnabrück (linkes Bild), mit dem 9-Euro-Ticket kann man direkt vom Ladberger Kreisverkehr in die Großstädte fahren.

Ob in 34 Minuten nach Osnabrück oder in 51 Minuten nach Münster, wer aus Ladbergen eine Fahrt in eine der beiden Städte plant, kann direkt im Ort einsteigen und ohne umzusteigen ans Ziel kommen. Dank des 9-Euro-Tickets sei das im Juli und August noch sehr kostengünstig möglich, erläutert Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann.

Politik und Verwaltung hätten die Idee im Arbeitskreis Mobilität ausgearbeitet, erinnert sie sich, dass in dem interfraktionellen Gremium alle schnell davon überzeugt waren. Ob zum Shoppen, zum Konzert oder zum Zoo, zum Essengehen, zum Spaziergang um den Aasee oder zum Arbeitsplatz, die Kommune möchte die Menschen auf den Geschmack bringen, das Auto in Ladbergen stehenzulassen und dem Öffentlichen Personennahverkehr eine Chance zu geben.

Die Vorteile lägen auf der Hand, wirbt Alexandra Kattmann darum, die für die kommenden beiden Monate unschlagbar günstige Fahrt mit dem Bus einfach mal auszuprobieren. Man spare Tank- und Parkkosten und fahre bequem und ohne Umstieg bis mitten in die Innenstädte.