Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Am Samstag werden sich ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche alle Ladberger Chöre und Musikgruppen sowie ihr Publikum klangvoll auf Weihnachten einstimmen. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sie sich auf ihren gemeinsamen Auftritt.

Wenn die Kinder und Jugendlichen, Frauen und Männer der Chöre „Lollipops“, „Praise Tunes“, Melodize plus“ und „MGV Chorios“, die Musikerinnen und Musiker des Posaunenchors und des Musikvereins Ladbergen sowie Organist Edwrin in den nächsten Stunden in die finalen Vorbereitungen respektive die Generalprobe gehen, werden neben Liedern und Instrumentalstücken auch einige Stoßseufzer erklingen. „Endlich wieder“ gibt es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ihr gemeinsames Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche.

Unter dem Motto „Wir singen/spielen fürs Christkind“ haben sich die Chöre und Ensembles in den vergangenen Wochen vorbereitet, alte und neue Weisen geprobt und sich auf den Vorabend des dritten Advent gefreut.

Am morgigen Samstag ab 17 Uhr werden alle Akteurinnen und Akteure sowie das Publikum in den Kirchenbänken die besondere weihnachtliche Stimmung in dem festlich dekorierten und beleuchteten Gotteshaus genießen. Davon sind die Frauen und Männer des MGV Chorios, der in diesem Jahr das Konzert federführend organisiert, überzeugt. Sie versprechen ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit weihnachtlichen und winterlichen Liedern sowie Instrumentalstücken und laden auch die Gemeinde ein, bei klassischen Weihnachtsliedern wie „Macht hoch die Tür“, „Tochter Zion“ oder „O, du fröhliche“ mitzusingen.

Der Eintritt sei wie immer frei, um Spenden wird indes gebeten.

Der Erlös kommt in diesem Jahr der Familienstiftung Ladbergen zugute, die im Ort seit Jahren tolle Arbeit leiste.