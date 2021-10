Eltern und Erzieherinnen voll im Einsatz

Ein großer Wunsch der Kinder und Erzieherinnen des evangelischen Familienzentrums ging an den vergangenen Wochenenden in Erfüllung: Etliche Eltern spuckten kräftig in die Hände, um das Außengelände des Sonnenhauses zu verschönern.

Dieses war nach dem Umbau des damaligen Gemeindehauses zwar schon zweckmäßig gestaltet, doch es fehlte noch an etlichem. In Zukunft werden die 35 Kleinen und ihre Betreuer die Fläche noch um einiges mehr nutzen und genießen können.