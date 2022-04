„Endlich wieder alle zusammen“

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hatte der Schützenverein Wester am Ostermontag wieder zur Ostereierrallye im Friedenspark eingeladen. Die Resonanz war überwältigend und das Organisations bestens zufrieden. Auch die kleinen und großen Gäste sowie der Osterhase hatten einen Riesenspaß.

Viel Betrieb war am Ostermontag im Friedenspark. Der Schützenverein Wester hatte zur Rallye eingeladen, und viele Kinder sowie der Osterhase (linkes Bild) kamen.

Der Osterhase läuft voran, ihm folgen zahlreiche Jungen und Mädchen, die nur darauf warten, die bunten Eier zwischen den Narzissen im Friedenspark zu suchen und im besten Fall auch zu finden. Dieses Bild hat man zuletzt im Frühling 2019 gesehen, und obwohl die traditionelle Osterrallye des Schützenverein Wester unter freiem Himmel stattfindet, musste auch sie in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie pausieren. Es war also eine Veranstaltung mit viel Anlauf, und am Ende wurden die Erwartungen weit übertroffen.

„Mit so vielen Kindern haben wir gar nicht gerechnet“, zeigte sich Kerstin Barkmann-Fiegenbaum am Ostermontag zufrieden: „Das Wetter ist super, die Kinder haben Spaß, und alle kommen wieder zusammen – das ist ein optimaler Rahmen.“

Umso erfreulicher der Erfolg der Rallye, weil die Planung angesichts steigender Inzidenzwerte zunächst von Unsicherheit beherrscht war. doch die Kinder durften am Nachmittag des Ostermontags anrücken, im Gefolge des Osterhasen höchstpersönlich.

Und die Eltern? Die standen rund um das mit rot-weißem Flatterband umzäunte Geschehen herum, hielten es mit der Kamera fest oder lotsten den Nachwuchs mit Tipps zu den Leckereien. 180 bunte Eier hatten die Schützen neben zahlreichen Schoko-Eiern zwischen den Narzissen und im hohen Gras versteckt. Kaum war das Band durchschnitten und der Startschuss erfolgt, flitzte der Nachwuchs schon durch das Grün im Ladberger Ortskern. „Hier ist noch eines“, ruft ein kleiner Junge zu seiner Freundin und hält das rote Ei stolz in die Höhe – bereits auf der Suche nach dem nächsten kleinen Schatz. Nur etwa zehn Minuten brauchten die Kids, um die über 300 Eier zu finden. Gesponsert worden waren die Süßigkeiten von „Max und Moritz“ und einem Versicherungsbüro. Doch die Schützen setzten noch einen drauf. Erst verteilte der Osterhase vor allem an die Kinder, die zuvor leer ausgegangen waren, 50 goldglänzende Schokohasen, danach richteten die Mitglieder ein Waffelessen aus.

Auch der Osterhase hatte Spaß und machte kein Geheimnis daraus, dass er auch im nächsten Jahr im Friedenspark des Heidedorfes Station machen und den Kindern eine Freude bereiten wird.