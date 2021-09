Endlich wieder Leben in der Stube

„Wir wollen uns langsam herantasten an eine neue Normalität“, sagt Ingo Kielmann, Geschäftsführer von „Nu män tou!“. Am Sonntag organisierte die Marketing-Initiative einen Dorfladen-Markt. Bei den Besuchern kam das erste Event nach langer Pause sehr gut an. Sie nutzten den Nachmittag, um im Freien zu klönen, zu essen, einzukaufen und Livemusik zu genießen.

Wenn schmissige Musik, leckeres Essen und genug Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, aufeinandertreffen, sind schöne Stunden in geselliger Runde garantiert. So war es am Sonntag auf dem Dorfladen-Markt. Viele Besucher genossen das Angebot in Ladbergens „Guter Stube“.

„Wir wollen uns langsam herantasten an eine neue Normalität“, sagte Ingo Kielmann, Geschäftsführer der Initiative „Nu män tou!“. Mit der Idee eines Dorfladen-Marktes sei man bei den Lieferanten des Dorfladens auf offene Ohren gestoßen. Ihre regionalen Erzeugnisse, die sonst in den Regalen des Ladens zu finden sind, verkauften die Marktbeschicker selber. So gab es am Stand des Ibbenbürener Händlers Moriss Äpfel aus der eigenen Plantage, Milchprodukte bei Fockenbrock aus Telgte, und Lagemann-Kohnhorst offerierten ihre Kartoffeln und Gemüse. Dort konnten sich die Besucher auch mit herzhaften Waffeln und einer Kürbissuppe stärken.

An der „Quarterbude“, dem Stand des Dorfladens, wurden Waffeln wie am Fließband gebacken. Schon nach knapp zwei Stunden waren geschätzt weit über 100 leckere Stücke des frischen Gebäcks über die Theke gegangen. Kein Wunder, dass den Bäckerinnen ihr Tagewerk Spaß machte. „Es läuft super“, bestätigte Christa Both, eine der insgesamt 25 ehrenamtlich Aktiven des Tages. „Wir mussten schon Teig nachmachen“, erklärte sie. Dass die Waffeln so gut schmeckten, hat einen Grund: „Die sind mit Butter und Sahne gemacht statt mit Margarine und Milch“, verriet Both das Geheimnis des tollen Rezeptes. „Das macht schon was aus.“

Derweil spazierte Ingo Kielmann mit einer „Spaßtombola“, wie er es nannte, über den Platz. Was es zu gewinnen gab? „Einen Präsentkorb aus dem Dorfladen“, kündigte er an.

Wer über den kleinen Markt schlenderte, kam auch nicht umhin, dem Dorfladen einen Besuch abzustatten. Und dort gibt es immer wieder etwas Neues. Seit einigen Monaten hat das kleine Geschäft sogar handgemachte Kuscheltiere und Filzpantoffeln im Sortiment.

Während des Marktgeschehens durfte auch die musikalische Begleitung nicht fehlen. Dafür sorgte der Musikverein Ladbergen mit einem Programm quer durch das Reich der Melodien. Schlager, Volkstümliches und typische Bigband-Kompositionen brachten sie gewohnt gekonnt zu Gehör.

Spielen dürfen die Instrumentalisten sicherlich auch beim Weihnachtsdorf, dem nächsten geplanten Event in der „Guten Stube“. In trockenen Tüchern ist die Planung noch nicht, aber Ingo Kielmann und seine Mitstreiter hoffen darauf, dass Corona der Weihnachtsstimmung in Ladbergens guter Stube nicht wieder in die Quere kommt.