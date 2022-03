„Endlich wieder runter vom Sofa“

Ladbergen

Viele ältere Menschen in Ladbergen interessieren sich für die Angebote des Seniorentreffs. Dessen Leiterin Mechthild Teigeler ist froh, dass es in den kommenden Wochen wieder losgeht mit den Veranstaltungen. Sie hofft, dass Ausflüge, Seniorennachmittage, Mittagessen und Co. wieder Normalität werden, und freut sich auf zahlreiche Stammgäste und Neuzugänge.

Von Dietlind Ellerich