Endlich wieder Trubel im Ort

Vor dem inneren Auge sehen sie die Strandliegen schon im aufgeschütteten Sand der guten Stube stehen. Darin und drum herum viele gut gelaunte Gäste, die sich ein Gläschen Wein schmecken lassen. Die Band „stainless“ spielt, der Nachwuchs vergnügt sich am Lagerfeuer, röstet Stockbrot und wagt sich aufs Bungee-Trampolin. Kurzum: Ein geselliger Abend, an dem die Ladberger endlich wieder zuhauf in der Ortsmitte zusammenkommen mögen. Es ist eines der Highlights im Rahmen der Veranstaltungswoche „Ladberger Sommersummen“, über die Bürgermeister Torsten Buller, Heike Peters und Daniel Salinga sprechen: das Weinfest am Samstag, 25. Juni.

