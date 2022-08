Endlich wieder: Zuckerwatte und Karussells

Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und jede Menge Fahrspaß: Seit Freitag drehen sich endlich wieder die Karussells wieder zwischen guter Stube und Kirchplatz. Und es scheint, als hätten viele drauf gewartet. Am späten Nachmittag war es richtig voll – was auch an der Verlosung von Chips sowie der Happy Hour gelegen haben dürfte.

Nach drei Jahren kommen die Ladberger im Autoscooter endlich wieder voll auf ihre Kosten. Am Freitagnachmittag wurde die dreitägige Kirmes auf dem Kirchplatz, in der Dorfstraße und der guten Stube mit einer Verlosung für alle Kinder eröffnet – zu gewinnen gab es mehrere mit Fahrchips und Gutscheinen gepackte „Tüten voller Kirmes“ sowie Kuscheltiere. Die Fahrchips können dann noch am heutigen Samstag von 14 bis 0 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 22 Uhr „verfahren“ werden. Weitere Programmpunkte in der Budenstadt: Nach dem Fassanstich heute um 19 Uhr durch Bürgermeister Torsten Buller gibt‘s Musik von Stainless. Morgen ab 17 Uhr unterhält das Matt Wash Trio die Gäste mit Blues und Swing.