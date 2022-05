Englisch aus dem Munde von Muttersprachlern

Bereits zum vierten Mal ist das „White Horse Theatre“ jetzt zu Gast in der Grundschule gewesen. Die zweiten bis vierten Jahrgänge kamen in den Genuss englischsprachiger Theaterstücke, die dem jeweiligen Kenntnisstand der Kinder entsprechen. Die Muttersprachler Sophie Todd und Eden Rivers fesselten mit ihren Geschichten die Kinder in der Sporthalle.

Nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam waren die Vorführungen. „The Ice Queen“ erlebten die Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen. Die Darsteller traten mit ihrem jungen Publikum in Interaktion, so dass auch die Kinder gefordert waren, Englisch zu sprechen. In dem abenteuerlichen Stück nach einer Geschichte von Hans Andersen kombinierten die Schauspieler einfache Vokabeln und Grammatik mit der Spannung der Aufführung.

Mit einbezogen wurden auch die Zweitklässler. In „Spot the Dog“ kamen sie in direkten Kontakt mit der englischen Muttersprache. Sophie Todd und Eden Rivers sprachen in sehr einfachem Englisch und regten damit die Mädchen und Jungen an, sich am Stück sprachlich zu beteiligen.

Für das erste Schuljahr gab es erstmals kein Stück des „White Horse Theatre“. Die Erstklässler haben keinen Englischunterricht mehr, so dass ihnen die sprachliche Grundlage fehlt.

Für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler freute sich Dr. Ulrike Itze-Helsper. „Die Kinder bekommen durch das Theater Englisch als Muttersprache zu hören“, erklärte die Schulleiterin. „Das ist etwas anderes, als die Sprache im Unterricht zu hören.“