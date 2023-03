Jetzt geht's an Kirchenschiff

Ladbergen

Die Sanierungsarbeiten an der evangelischen Kirche biegen auf die Zielgerade ein. Knapp 400.000 Euro sind in die Erneuerung von Dachanschlüssen und Fugen, Ausbesserungen an der Fassade sowie die Aufarbeitung der Kirchenfenster geflossen, die noch in vollem Gange ist. Bis Pfingsten soll zudem der Schaden in der Giebelwand zum Chorbereich beseitigt werden – und es gibt noch mehr, was kurzfristig umgesetzt wird.