Erste Planungen für Nummer drei

Seit weit über 25 Jahren wird darüber geredet. Eine Ankündigung folgt der nächsten, bei den Dementis ist es genau so. Doch jetzt scheint es doch was zu werden. „Wir gehen davon aus, dass 2023 mit dem Bau begonnen wird“, sagt Udo Schröer, Geschäftsführer der Airportpark GmbH.

Die Rede ist natürlich von einem Airport-Hotel. Und dafür werden derzeit – die Reihenfolge ist ein wenig ungewöhnlich – die notwendigen Parkplätze angelegt. Es soll ein preiswertes Hotel westlich der Parkhäuser werden, Verpflegung und Tagungsräume gibt es am FMO. Vermutlich ein Hotel mit 80 Zimmern, in das man am Automaten per Kreditkarte eincheckt. Zusätzlich soll ein großer Bürokomplex gebaut werden. Aber es wird auch an anderen Stellen gebaut. Die Firma Hecht auf der anderen Seite der Airportpark-Allee hat die Option auf das Nachbargrundstück gezogen und baut mittlerweile eine zweite Halle.

Nebenan ist der riesige Hallenkomplex des Online-Händlers WMK fertig gestellt. „Die Lager sind inzwischen zu 75 Prozent befüllt“, weiß Schröer. „Das Unternehmen sucht derzeit händeringend Mitarbeiter für alle Bereiche, von Verwaltung über Marketing bis Logistik.“

Gegenüber die Firma Schumacher Packaging. „Der sechste Bauabschnitt ist so gut wie fertig, das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte“, kommt Schröer regelrecht ins Schwärmen. Das Unternehmen baut den Standort am Airportpark „zu einem Multi-Mega-Werk der nächsten Generation“ aus, wie es in einer Presseinformation des Unternehmens heißt. „Allein in Greven investiert die Gruppe in den Jahren 2021 und 2022 darum jetzt insgesamt rund 70 Millionen Euro und schafft 200 neue Arbeitsplätze“, heißt es weiter.

In dem Bereich der drei Unternehmen wird demnächst der Endausbau der Straßen durchgeführt. Und auch der fällt teurer aus als erwartet. „Zum Glück aber nicht so heftig wie bei den meisten Hochbau-Arbeiten“, erklärt Schröer.

Er selbst kümmert sich derweil um den Bauabschnitt zwei und sogar schon drei des Airportparks. „Beim zweiten Bauabschnitt sind wir baurechtlich auf der Zielgrade. Da müssen wir noch die letzten Naturschutz-Vorgaben erfüllen und hoffen dann, dass wir noch vor den Sommerferien den Baubeschluss bekommen.“

117 000 Quadratmeter Netto-Bauland hat das Gebiet zu bieten. „Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte mit den Erschließungsarbeiten anfangen können“, erklärt Schröer. Parallel dazu könnten dann auch die ersten Bautätigkeiten beginnen. Denn: Interessenten gibt es genug, das Gebiet ist so gut wie ausgebucht. „Die ersten Kaufvertrag-Entwürfe sind fertiggestellt.“ Die Branchen seien genau so unterschiedlich wie im ersten Bauabschnitt.

Und genau deshalb werde jetzt schon für den dritten Bauabschnitt geplant. Der befinde sich dann weiter südlich in Richtung Autobahn. „Da wird dann ein weiterer Kreisverkehr gebaut mit den entsprechenden Stichstraßen.“ Aber das ist Zukunftsmusik. Vermutlich ist das passende Airport-Hotel zu den Parkplätzen bis dahin Realität geworden.