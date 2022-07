Es geht wieder in die Ferne

In den vergangenen beiden Jahren ist die evangelische Kirchengemeinde nicht in die Ferne gefahren, sondern in der Heimat in Ladbergen geblieben. Diesmal geht‘s nach Norwegen.

2020: Ladbergen. 2021: erneut Ladbergen. In den vergangenen beiden Jahre ging es für die Mädchen und Jungen der evangelischen Kirchengemeinde nicht in die Ferne, übernachtet wurde während der „Sommerfreizeiten“ zu Hause, tagsüber traf man sich auf dem Hof von Werner Suhre. Dennoch sei stets „eine ganz tolle Gemeinschaft“ entstanden, versichert Matthias Decker, der sich gleichwohl freut, dass es in diesem Jahr „endlich wieder in die Ferne“ geht – nach Norwegen.

Einige 100 Kilometer von der Hauptstadt Oslo entfernt werden die 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Hof mit mehreren Gruppenhäusern übernachten. Für das Team der evangelischen Jugendarbeit, die seit 1993 fast jährlich Freizeiten anbietet und schon zweimal in Norwegen war, wird das Übernachten in einem Haus eine Premiere: „Bisher haben wir immer gezeltet, wenn wir in Norwegen waren.“ Der Unterschied zu den beiden Vorjahren liegt für Jugenddiakon Decker auf der Hand: „Wir übernachten zusammen, können also auch die Abende noch gemütlich am Lagerfeuer verbringen und daraus wird wieder die ganz besondere Atmosphäre entstehen, die auf unseren Freizeiten immer vorherrscht.“

Wichtig ist den Verantwortlichen die Auseinandersetzung mit christlichen Themen unter anderem in einem gemeinsam gestalteten Gottesdienst während der Freizeit: „Sich untereinander auszutauschen, Fragen zu stellen, nach Antworten zu suchen und Diskussionen zu führen – das ist für alle eine Bereicherung.“

Besonders sei die Freizeit vom 17. bis 31. Juli auch wegen der Teilnahme von Simon Berger, der seit zehn Monaten sein Anerkennungsjahr im Rahmen der Ausbildung zum Jugendreferenten in der Gemeinde absolviert. Kurz nach der Freizeit geht seine Zeit in Ladbergen zu Ende.

Neben Ausflügen nach Oslo, Wanderungen im Fjell und Kanutouren über einen nahe gelegenen See biete das Grundstück zahlreiche Möglichkeiten für kreative und sportliche Angebote, fährt Decker im WN-Gespräch fort: „Ich freue mich riesig, dass es wieder los geht, und diese Freude spürt man im ganzen Team.“

Spontane Anmeldungen sind weiterhin bei Matthias Decker (0 15 22 61 32 83 7 oder E-Mail Matthias@Highlight-LA.de) möglich.