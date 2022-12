„Es gibt Engpässe, aber wir kriegen das hin“

Gefühlt ist jeder Zweite aktuell krank oder zumindest verschnupft: Das spiegelt sich in den Arztpraxen wider, ist aber natürlich auch in den Apotheken zu beobachten. Dort sind vor allem Fiebersäfte für Kinder mittlerweile ein extrem rares Gut, bestätigt Florian Tomas aus der Apotheke am Rott. Er sagt aber auch: „Trotz aller Engpässe finden wir in Absprache mit den Ärzten in der Regel eine Lösung.“

Husten, Schnupfen, Fieber: Die Erkältungs- und Grippewelle, die die Arztpraxen landauf landab derzeit mit voller Wucht zu spüren bekommen, überträgt sich natürlich auch eins zu eins auf die Apotheken. In der Apotheke am Rott registriert Florian Tomas seit Wochen Kundenzahlen, „die wir so in den zurückliegenden beiden Jahren definitiv nicht hatten“. Und fast allen Kunden gemein ist der Wunsch nach Nasenspray, Hustenlöser und/oder Schmerztabletten.

Das Problem: Aufgrund der hohen Nachfrage nach entsprechenden Präparaten, die auf anhaltende Lieferengpässe trifft, ergibt sich die Situation, dass längst nicht mehr jedes Medikament erhältlich ist. „Insbesondere Fiebersäfte für Kinder sind momentan kaum zu bekommen“, zeigt der Apotheker eines der größten Probleme auf. Und gerade bei kleinen Kindern stehe einem nicht das Portfolio an unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verfügung, wie es bei größeren Kindern beziehungsweise Erwachsenen der Fall sei.

Die Konsequenz: „Nahezu jedes zweite Rezept erfordert derzeit einen Arztkontakt“, zeigt Florian Tomas auf, womit sich seine Kollegen, Kolleginnen und er derzeit neben erhöhten Kundenzahlen zudem noch verstärkt beschäftigen müssen. Um hinterherzuschieben: „Und in der Regel finden wir dann auch eine gute Lösung.“ Sei es, indem ein anderes Arzneimittel verordnet oder eine abweichende Verabreichungsform (Tablette oder Zäpfchen statt Saft) in Erwägung gezogen werde.

Und schließlich berichtet Florian Tomas davon, dass man in der kommenden Woche im Filialverbund der Leugermann-Apotheken damit beginnen werde, selbst entsprechende Säfte zu produzieren. Um gewappnet zu sein. „Nach speziellen Verordnungen der Ärzte“, wie er schnell hinterher schiebt. Denn wann sich die Situation auf dem Arzneimittelmarkt entspannt? Achselzucken. „Im ersten Quartal 2023“, hofft er.

Gleichwohl möchte er folgendes betonen: „Fraglos gibt es derzeit einen Engpass in bestimmten Bereichen. Aber ich möchte doch auch etwas beruhigen. Wir kriegen das in Absprache mit den Ärzten hin“, sagt Florian Tomas aus der Apotheke am Rott. Und dafür wären die Kunden, so seine Feststellung, momentan ausgesprochen dankbar.