Es grünt und blüht rund ums Jahr

Als Rainer Bohlen vor zwei Monaten in dieser Zeitung von der Bepflanzung auf Sporthalle und Jugendzentrum las, war es für den 82-Jährigen wie ein Déjà-vu. Auf zwei Doppelgaragen am Wohnhaus an der Königsberger Straße 9 legte er bereits vor 20 Jahren Gründächer an. Es waren wohl die ersten in Ladbergen.

Als Rainer Bohlen vor zwei Monaten in dieser Zeitung von der Bepflanzung auf Sporthalle und Jugendzentrum las, war es für den 82-Jährigen wie ein Déjà-vu. Dachbegrünungen kennt er schon aus seinem Berufsleben, und das ist immerhin schon einige Jahre passé. Mit dem aus gesundheitlichen Gründen frühen Eintritt ins Rentenalter zog der Ingenieur und Architekt der Liebe wegen aus dem Rheinland nach Ladbergen und tat das, was er beruflich gemacht hatte, im privaten Bereich. Auf zwei Doppelgaragen am Wohnhaus an der Königsberger Straße 9 legte er vor 20 Jahren Gründächer an. Es waren wohl die ersten in Ladbergen, und nicht nur seine Frau und er haben noch heute viel Freude an der blühenden Pracht, auch seine Mieter in der ersten Etage und die Nachbarn genießen den farbigen Ausblick.