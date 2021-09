Es ist wieder Leben in der Bude

In den beiden Gymnastikgruppen des Seniorentreffs geht es um die Mobilisierung der Gelenke und um eine bessere Beweglichkeit der Muskeln, aber auch um die Geselligkeit. „Wir haben viel Spaß miteinander“, sagen die Teilnehmerinnen einer Gruppe. Sie freuen sich ebenso wie Seniorentreff-Leiterin Mechthild Teigeler und Trainerin Annette Winkeljann, dass sie sich nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder in großer Runde treffen können.

„Er gehört zu mir“, klingt es aus den Lautsprechern. Es ist nur einer von vielen Schlagern, die die Frauen in der Begegnungsstätte Buddemeier bei der Hockergymnastik begleiten. Nicht nur Marianne Rosenberg gibt den Rhythmus fürs Dehnen und Entspannen, für die Mobilisierung der Gelenke und eine bessere Beweglichkeit der Muskeln vor. Für den richtigen Takt sorgen auch Rex Gildo, Costa Cordalis, Roberto Blanco oder Reinhard Mey. Dessen Song „Über den Wolken“ beschreibt gut, worum es den Teilnehmerinnen der Gymnastikgruppe des Seniorentreffs auch geht.

„Wir quatschen gerne während des Sports“, verraten sie, während sie die Arme hinter dem Rücken zusammenführen oder im Wechsel das linke und rechte Bein nach vorne strecken. Über ihren Urlaub tauschen sich die Frauen und Trainerin Annette Winkeljann am Mittwoch aus. Egal, ob sie diesen am Strand oder in den Bergen verbracht haben, es gibt einiges zu erzählen. Auch über die Chorprobe am Vorabend oder darüber, wer die höchste Sonnenblume hat.

„Wir haben furchtbar viel Spaß miteinander“, bestätigt Brunhilde Lingemann, dass es beim Training nicht nur um den Sport geht. „Wenn man etwas tut, bleibt man rüstig und hat mehr Elan“, versichert Mechthild Laumann, die nichtsdestotrotz auch großen Wert auf die Geselligkeit in der Runde legt. Dank der Gymnastikgruppe habe sie sehr schnell neue Leute kennengelernt, ergänzt die Neu-Ladbergerin Ute Beyer. Das Trio ist froh, dass endlich wieder Leben in der Begegnungsstätte ist.

„Hockergymnastik, das klingt so einfach, ist aber auch anstrengend“, stellen die Frauen zwischen Beugen und Strecken klar. In zwei Gruppen turnen mittwochs insgesamt gut zwei Dutzend Frauen und ein Mann zwischen 70 und 88 Jahren. Dass alle nur das machen, was sie mit ihrer unterschiedlichen Konstitution können, hat Winkeljann als erfahrene Trainerin im Breiten-, Reha- und Präventionssport immer im Blick. „Wer nicht mehr kann, hört einfach auf“, sagt sie. Da braucht sich niemand unter Druck setzen lassen, mehr zu machen, als ihr/ihm gut tut.

An den Neustart nach der langen Corona-Pause erinnern sich alle gut. „Ich wurde mit Blumen empfangen, alle waren sehr glücklich und haben sich einfach nur gefreut‘“, sagt Winkeljann. Mechthild Teigeler ist ebenfalls heilfroh, dass wieder etwas Normalität in die Begegnungsstätte einzieht. Das betreffe auch die anderen Angebote, die alle wieder stattfinden. Manche wie die Doppelkopf-, die Skat- oder die Schachgruppe benötigen allerdings Nachwuchs.

Ende Oktober soll auch die Mittagessen-Aktion „Gemeinsam gegen einsam“ wieder reaktiviert werden. Außerdem bietet der Seniorentreff am 12. und 19. Oktober eine Panoramafahrt quer durch Ladbergen an. Bürgermeister Torsten Buller werde die beiden Bustouren mit jeweils 40 Teilnehmern begleiten, kündigt Teigeler an. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass sich für das Mittagessen und die Bustouren alle Ladberger Senioren anmelden dürfen.