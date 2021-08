„Extreme menschliche Schicksale“

Es ist bereits einige Zeit her, doch die Bilder und Erlebnisse lassen Thomas Niemer nicht los. Nach der Hochwasserkatastrohe war er in Weilerswist im Einsatz.

Mit einer Einheit des DRK aus dem Kreis Steinfurt war Thomas Niemeier (oben 3. von rechts und rundes Bild) ein Wochenende in Weilerswist im Einsatz. Er betreute in einer Schule untergebrachte Einwohner, die nicht in ihre Häuser konnten.

Die Berichte über die von der verheerenden Hochwasserkatastrophe hart getroffenen Regionen werden in den Medien weniger. Die Bilder, die einen Mitte Juli tagelang sprachlos machten, rücken bei Außenstehenden langsam wieder in den Hintergrund. Sogar Thomas Niemeier hat sie nicht mehr ständig vor Augen, wie er sagt. Dabei war der Ladberger Rotkreuz-Helfer ein Wochenende mittendrin.

Mit weiteren Mitgliedern aus mehreren DRK-Ortsverbänden im Kreis Steinfurt war er am 16. Juli nach Weilerswist gefahren. Im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung sollten Thomas Niemeier und seine Kolleginnen und Kollegen in der knapp 18 000 Einwohner zählenden Gemeinde im Norden des Kreises Euskirchen die Betreuung von Hochwasser-Geschädigten in einer Schule übernehmen, die tags zuvor zu einer Notunterkunft umfunktioniert worden war.

Schon während der Anreise in die Kommune unweit von Erftstadt habe man sehen können, welche Macht das Wasser gehabt habe, schildert der Ladberger seine ersten Eindrücke. Je weiter man dann in den Süden gekommen sei, desto sichtbarer wurden die Schäden, berichtet er. „Wir haben schon unterwegs haushohe und fußballfeldgroße Hügel aus Sperrmüll gesehen.“ Surreale und beklemmende Bilder. Zu denen die Stimmung in Weilerswist passte.

Als Thomas Niemeier und Co. die erste Einsatzeinheit am Freitagabend ablösten, sei die Stimmung unter den betroffenen Einwohnern von Hilf- und Ratlosigkeit gekennzeichnet gewesen – und es stand die bange Frage im Raum, ob der lädierte Damm der Steinbachtalsperre dem Druck der Wassermassen weiter Stand hält. „Die Leute waren bedrückt, geschockt und wussten nicht, was wird“, erinnert sich der 52-Jährige. Als er in der Notunterkunft ankam, hätten dort noch 180 Menschen betreut werden müssen. In der Nacht zuvor hatten in der Schule bis zu 800 Leute Unterschlupf gesucht.

Blickt er auf den zweitägigen Einsatz vor ziemlich genau einem Monat zurück, denkt er an „ein Wochenende der absoluten Extreme. Das waren unglaubliche menschliche Schicksale“, denkt er unter anderem an eine Frau, die seit zwei Tagen versuchte, ihren Mann zu erreichen. Vergebens, wie die Notfallseelsorger ihr später mitteilen mussten. Thomas Niemeier denkt an jenen Mann, der nur noch seinen Trainingsanzug am Körper trug. Nicht mal Schuhe und Socken waren ihm geblieben. Aber der Ladberger denkt auch an eine Familie, die er vor der Schule getroffen hat. „Sie suchten verzweifelt nach ihrer Mutter. Also bin ich mit ihnen zur Registrierung gegangen. Demnach musste sie in der Schule sein“, erinnert er sich an den schönen Moment, als sich Mutter und Familie kurze Zeit später in die Arme fielen. Unvorstellbares Leid und pure Freude lagen so dicht beieinander.

Unvorstellbares Leid und pure Freude

„Natürlich geht man nicht ohne Ausbildung in einen solchen Einsatz“, sagt Thomas Niemeier. Gleichwohl könne die auf ein derartiges Ereignis nicht vorbereiten. Viele Gespräche mit Menschen, die vorrangig aus Nachbarorten von Weilerswist kamen, habe er geführt. Viele Videos, auf denen man sehen konnte, wie rasant das Wasser binnen kürzester Zeit gestiegen sei, habe er gesehen. „Als wir kamen, ging es bereits vorrangig um die soziale Betreuung der Betroffenen. Wir konnten viel mit den Menschen reden. Das war nicht nur das Verwalten des Notstandes“, resümiert er das „sehr anstrengende Wochenende“ in Weilerswist. Gleichwohl lässt er keinen Zweifel daran, dass es sich gelohnt hat. Dass er sich bei den Notfallseelsorgern, mit denen er in der Schule unterwegs war, nebenbei „den einen oder anderen Kniff abschauen konnte“. Und dass die Dankbarkeit der Menschen für die Hilfe aus vielen Teilen des Landes spürbar gewesen sei.

Thomas Niemeier jedenfalls würde wieder in einen solchen Einsatz gehen und ist wiederum dankbar, dass ihm sein Arbeitgeber das ermöglicht hat. Bilder und Erinnerungen, die bleiben.