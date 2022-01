Farbenfrohe Lichtblicke im Schulalltag

Die alljährliche Show im Schwarzlicht ist eines der Highlights im Alltag der Ladberger Grundschule. Im vergangenen Jahr musste sie coronabedingt ausfallen. Am Donnerstag fand sie in abgespeckter Form statt und ließ die Schulgemeinschaft in eine farbenfrohe Welt eintauchen.

Normalerweise inszenieren sie ganze aufwendige Geschichten im Schwarzlicht, laden nach einem halben Jahr intensiven Probens ihre Familien, die Senioren aus dem Haus Widum oder auch zukünftige Schulkinder zu ihren Aufführungen ein. Das geht aktuell – und ist selbstredend der Corona-Pandemie geschuldet – natürlich nicht.

Aber eines der Highlights im Schulalltag wie im vergangenen Jahr noch einmal ausfallen zu lassen? Das habe auch niemand gewollt, stellte Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper fest. Also hätten sie versucht, das Beste aus dem Umständen zu machen. Das Fazit: sehr gelungen.

Denn so kam am Donnerstagmorgen immerhin die Schulgemeinde in den Genuss von schönen Improvisationen zu „Lord of the Dance“. In drei Gruppen wirbelten über 60 Mädchen und Jungen zu den Klängen der irischen Stepptanz-Show über den Hallenboden. Sie zeigten im Dunkeln mithilfe von phosphoreszierenden Kleidungsstücken, Ringen und Bändern geradezu akrobatische Einlagen sowie auf dem Einrad ihre Fahrkünste und bescherten ihren Mitschülerinnen und Mitschülern damit an diesem Morgen farbenfrohe Lichtblicke im momentan eher tristen Corona-Schulalltag.

Schwarzlicht Theater: Proben unter Corona-Bedingungen

Andrea Mehliß, die sich seit neun Jahren um die Schwarzlicht-AG kümmert, hatte mit den Kindern und unter tatkräftiger Unterstützung von André Schrameyer, Simone Ahlbrand, Nadine Lowitzki, FSJlerin Clara Hersdorfer und Jennifer Schmedinghoff die verschiedenen Darbietungen einstudiert – unter immer wieder wechselnden Rahmenbedingungen.

„Jede Woche hatte ich andere Kinder zum Proben“, gewährte die Lehrerin einen kleinen Einblick in die Vorbereitung, in der die Maske wie bei der Aufführung am Donnerstag ständiger Begleiter war. „Das ist bei der sportlichen Betätigung nicht schön, aber alternativlos. Und so konnten wir uns eben doch was kleines Schönes gönnen“, bilanzierte sie nach der Aufführung, die die mucksmäuschenstillen Grundschüler auf den Zuschauerrängen in eine farbenfrohe Welt eintauchen ließ. Und das sei, darin waren sich Andrea Mehliß und Dr. Ulrike Itze-Helsper einig, gerade in der aktuellen Zeit so wichtig für die Kinder. Entsprechend hatte die Schulleiterin schon vor der Aufführung gesagt: „Lasst uns unsere Schulgemeinschaft einen Moment lang genießen.“

Zugleich bezeichneten Mehliß und Itze-Helsper das Schwarzlicht-Theater als gelebte Inklusion. In der Dunkelheit verschwinden Einzelne zu einem großen Ganzen. Und jeder wirke auf seine Art und Weise mit. Die Zuschauer quittierten die Schwarzlicht-Show mit lautem Applaus – die für Jennifer Schmedinghoff übrigens zum Abschiedsgeschenk wurde. Sie verabschiedete sich von den Mädchen und Jungen mit den Worten: „Ihr könnt stolz sein auf eure Leistung.“