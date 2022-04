Ein richtiges Osterwochenende wie vor der Pandemie steht im Dorf vor der Tür. Vieles, was über die Bühne gehen soll, war lange Zeit nicht möglich. Neben Gottesdiensten sollen vor allem die Osterfeuer, zwei Rallyes für Kinder und die Party der Landjugend ein Angebot für jedermann sein. Ein Überblick:

Osterparty: Wie bereits berichtet wird es in der Reithalle am Schulenburger Weg hoch hergehen, dort veranstaltet die Landjugend ihre erste Osterparty seit 2019. Inklusive Bewirtung, Osterfeuer und DJ soll das Feiervolk aus Ladbergen und Umgebung voll auf seine Kosten kommen. Jana Hilgemann, die erstmals im Orga-Team aktiv dabei ist, freut sich angesichts der langen Durststrecke besonders auf die Party am Ostersonntag. Los geht es um 21.30 Uhr mit dem Einlass für alle ab 16 Jahren. Diese dürfen bis Mitternacht tanzen, feiern und dabei sein. DJ TO legt auf und sorgt für Stimmung. Cocktail-Bar, Theke, Imbisswagen und Garderobe – die etwa 50 Mitglieder der Landjugend haben an alles gedacht und nichts verlernt. Der Eintritt kostet sieben Euro, es gelten die 2G-Regeln, heißt: Es kommt nur rein, wer geimpft oder genesen ist.

Osterfeuer: Besonders für Familien mit Kindern soll das Osterfeuer, das um 18.30 Uhr gegenüber der Reithalle entzündet wird, ein Anziehungspunkt sein. Dieses wurde in den vergangenen Tagen wie vor Corona auf der Wiese aufgehäuft. Stichwort Osterfeuer: Diese müssen – ob privat oder öffentlich – im Vorfeld bei der Gemeinde angemeldet werden. Laut Heike Peters vom Ordnungsamt sind das – Stand Montagvormittag – vier öffentliche Veranstaltungen. Neben der Landjugend findet eines vom Schützenverein Wester am Feldweg statt, die Hölteraner Schützen laden an der Erpenbecker Straße zum gemütlichen Beisammensein ein und die Sportler des TSV Ladbergen wie üblich am Tennisheim. Anmeldungen für Osterfeuer bei der Gemeinde sind laut Peters auch in den kommenden Tagen noch möglich. Außerdem gibt es private Feuer im Gemeindegebiet.

Osterrallye: Weiter geht es zur Rottsporthalle. Dort findet bereits am Karsamstag die Rallye der Jugendabteilung des TSV statt. Jugendwartin Marina Jaske organisiert erstmals zusammen mit Cindy Telljohann die Veranstaltung, die gegen 14 Uhr beginnt. In den vergangenen Wochen wurde die Werbetrommel gerührt, Plakate aufgehangen und Kinder aus dem Verein angesprochen. Erstmals seit 2019 findet die Rallye für Kita- und Grundschulkinder statt, bei den ganz Kleinen sei es außerdem hilfreich, wenn Erwachsene mitlaufen. Nach einer Aushändigung der Rallye-Bögen können die Gruppen los ziehen, im Anschluss ist laut der Verantwortlichen ein gemütliches Grillen und Beisammensein geplant, ein Ende ist gegen 18 Uhr geplant. Außerdem bekommen die Kinder eine süße Überraschung sowie Urkunden. Während der Rallye sind Stationsspiele wie das beliebte Eierlaufen geplant. Anmeldungen für diese Veranstaltung nimmt der Verein unter 01573/43 95 226 oder 01522/18 61 972 an, die Startgebühr beträgt einen Euro. Am Montagvormittag waren bereits 25 Kinder angemeldet, einige Plätze seien laut Jaske aber noch frei: „Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag und auch darauf, dass unser Angebot schon so gut angenommen wurde.“

Eine ähnliche Aktion richtet der Schützenverein Wester aus. Das zwölfte Ladberger Osternest im Friedenspark findet am Ostermontag statt. Los geht es um 15 Uhr vor dem Rathaus, dort werden auch frische Waffeln und erfrischende Getränke angeboten. Auch der Osterhase soll dann dabei sein. Laut der Verantwortlichen handelt es sich um „einen Spaß für die ganze Familie“.