Feuer in Maistrocknungsanlage

Feuer in einer Maistrocknungsanlage: Gegen 19:35 Uhr am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Bauernhof an der Lengericher Straße in Ladbergen aus. Zwischen 35 und 40 Tonnen Mais befanden sich in der gasbetriebenen Maschine. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich trotz erster Löschmaßnahmen des Betreibers noch Glutnester im Inneren der Trocknungsanlage befinden.

Das Problem: Um zu verhindern, dass der Mais aufquillt und in der Maschine verklumpt, wurde nur so wenig Wasser wie möglich eingesetzt.

Mühsam wurde der komplette Mais nach und nach aus der Anlage befördert. Der Einsatz der Feuerwehr Ladbergen dauerte knapp drei Stunden.