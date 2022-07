Flötentöne ganz ohne Staub

Blockflötentöne, befreit vom Staub mehrerer Jahrhunderte, bot das Palisander Ricorder Quartet beim Summerwinds-Konzert in der evangelischen Kirche in Ladbergen.

Das Palisander Ricorder Quartet gastierte im Rahmen des „Summerwinds“-Festivals in der evangelischen Kirche in Ladbergen.

Das „Summerwinds“-Festival bietet auch in diesem Jahr für die Liebhaber exquisiter Blockflöten-Musik unglaublich interessante Konzerte. Als eines der „Highlights“ wird sicherlich der Auftritt des „Palisander Ricorder Quartet“ in der evangelischen Kirche in Ladbergen noch lange in Erinnerung bleiben.