Frauen sammeln für Kinder in Bulgarien

Seit vielen Jahren werden in Ladbergen Weihnachtspäckchen für die Ärmsten der Armen in Bulgarien gepackt, die dann von der Spedition Oelrich in die kleine Stadt Mezdra gebracht werden. Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen und ebenfalls ein Päckchen zu schnüren, ist eingeladen, es bis spätestens zum 1. Dezember bei Anne Apitz oder im evangelischen Gemeindebüro abzugeben.

Es geht wieder los. Im Dezember wird sich – wie in vielen Jahren zuvor – ein Lkw der Spedition Oelrich auf den Weg nach Bulgarien machen. Zusätzlich zu seiner Fracht werden darin Weihnachtspäckchen sein, die der Fahrer in der kleinen Stadt Mezdra im Nordwesten des Landes abliefern wird. Die Ladbergerin Anne Apitz begleitet die Aktion seit mehr als 20 Jahren und sammelt bei den Unternehmen vor Ort – gemeinsam mit anderen Frauen – auch in diesem Jahr wieder, um den Ärmsten der Armen eine Freude zu bereiten.

Sie freuen sich nicht nur über Sachspenden, sondern auch über Geld, mit dem sie Geschenke für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren einkaufen. Es soll wieder ein bunter Mix in weihnachtlichen verpackten Schuhkartons werden. Die Päckchen können befüllt werden mit Schulutensilien, Spielzeug und Süßigkeiten, aber auch mit Zahnpasta, Zahnbürste, Handschuhe, Schal, Mütze und Socken. „Es sind bescheidene Wünsche, die wir erfüllen“, macht Anne Apitz deutlich. Sie freut sich auf die Fotos, die die Kinder mit ihren Geschenken zeigen.

In diesen Tagen befinden sie und ihre Mitstreiterinnen sich in der Hochphase der Vorbereitungen. „Viele von uns nutzen das ganze Jahr, um Schuhkartons mit buntem Papier zu bekleben, Socken zu stricken oder Babydecken zu häkeln“, erläutert sie das Konstrukt, in dem viele Rädchen ineinandergreifen. Ob die Menschen, die spenden, die Frauen, die handarbeiten, einkaufen oder Päckchen packen oder die Spedition Oelrich, die die Lieferung kostenfrei mit nach Bulgarien nimmt: Jeder an seinem Platz trage zum Gelingen bei, betont Anne Apitz.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Überraschungen in Mezdra durch den dortigen Pfarrer Georgi Zafirov an die Kinder verteilt. Auch das Krankenhaus und das Waisenhaus vor Ort werden bedacht.

Wer Lust hat, auch ein Päckchen für Bulgarien zu schnüren, ist eingeladen, es bis spätestens Mittwoch, 1. Dezember, bei Anne Apitz am Lönsweg 7 oder im evangelischen Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten abzugeben.

Für Rückfragen steht Anne Apitz (0 54 85/32 18) zur Verfügung.