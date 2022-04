Frauen übernehmen Geschäfte

Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Wester. Der erste Vorsitzende Herward Kemper stellte nach 14 Jahren sein Amt zur Verfügung, seine Nachfolgerin ist Kerstin Barkmann-Fiegenbaum, die bisher erste Schriftführerin war. Diesen Posten übernimmt Carla Vietmeier. Zu ihrer Unterstützung wählten die Mitglieder Lorena Maneke zur zweiten Schriftführerin. Der erste Schießwart Daniel Hoff trat ebenfalls von seinem Amt zurück. Torsten Koppisch übernimmt seinen Posten. Daniel Hoff steht ihm aber weiterhin als zweiter Schießwart zur Seite.

Die erste Kassiererin Natascha Schwake und der zweite Kassierer Bernd Stiepermann wurden ebenso in ihren Ämtern bestätigt wie die Beisitzer Holger Ferlemann und Jochen Stiepermann. Der neue geschäftsführende Vorstand mit der Vorsitzenden, der Kassiererin und der Schriftführerin sei nun komplett in Frauenhand, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Kerstin Barkmann-Fiegenbaum dankte ihrem Vorgänger Herward Kemper und seiner Frau Elke für ihr großes Engagement im Schützenverein und überreichte eine kleine Aufmerksamkeit.

Weiteres Thema der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal waren die Termine der kommenden Monate (ein Auszug davon siehe Infokasten).