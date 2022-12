Freie Tische nur mit viel Glück

So richtig voll waren die Restaurants in den vergangenen zwei Jahren zu Weihnachten nicht. Das wird sich in diesem Jahr wieder ändern. Die meisten sind bereits ausgebucht. Mit etwas Glück gibt es trotzdem noch einen Tisch.

Die Weihnachtszeit gehört traditionell mit zu den umsatzstärksten Zeiten in der Gastronomie. Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei den Restaurants in der Umgebung auf das bevorstehende Weihnachtsfest – gerade, weil vollbesetzte Tische und Säle in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich waren. „Für den 27. oder den 29. Dezember haben wir noch was frei, sonst sind wir komplett ausgebucht“, erzählt Anna-Lena Hunke von der Stiftschänke Schwermann am Dienstagmittag.