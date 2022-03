Freispruch „in dubio pro reo“

Eine Urlaubsreise nach Ägypten endete für zwei miteinander verwandte Familien aus Oldenburg und Cloppenburg am Landgericht Münster. Im Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stand es Aussage gegen Aussage. Doch auch nach sechs Stunden und zwölf Vernehmungen war der Sachverhalt nicht klar. „In dubio pro reo“, begründete der Richter am Ende den Freispruch der Angeklagten.

„Dies ist eine Art von Verfahren, die man als Richter ungern bekommt, da man von einer Partei zwangsläufig angelogen wird“, stellte der Richter des Amtsgerichts Tecklenburg vor der Urteilsverkündung fest. Dabei hätte dieser Kelch auch an ihm vorübergehen können. Denn nicht der Wohnort der Angeklagten, sondern der Tatort – ein Rastplatz an der Autobahn 1 in der Nähe von Ladbergen – hatte die Zuständigkeit des Amtsgerichts Tecklenburg begründet. Dass die Hauptverhandlung letztlich am Landgericht in Münster stattfand, hatte nichts mit der Zuständigkeit, sondern mit den dortigen Räumlichkeiten zu tun. Da beide Familien inzwischen arg zerstritten sind, ergab sich die Notwendigkeit, sie getrennt voneinander im Gebäude unterzubringen. Dies wäre in Tecklenburg nicht möglich gewesen.

Die Einlassungen der Angeklagten und die Aussagen der Zeugen wichen stark voneinander ab. Sie stünden sich sogar „diametral gegenüber“, fand der Amtsrichter.

So hatte die Familie aus Cloppenburg die Familie aus Oldenburg angezeigt, sie in einer Juli-Nacht 2019 am Rastplatz Mühlenbach überfallen und zusammengeschlagen zu haben. Die Angeklagten bestritten dies aber und behaupteten, nie dort gewesen zu sein.

Vorausgegangen war der Anzeige eine gemeinsame Urlaubsreise der Familien, deren Väter Cousins sind. Beide Parteien sagten übereinstimmend aus, dass die erste Ferienwoche harmonisch war, doch dann sei es zum Bruch gekommen. Man habe sich zunehmend gemieden, beleidigt und einander böse Blicke zugeworfen. Den Grund konnte jedoch niemand konkret nennen. Die Cloppenburger Familie vermutete, dass die Prügelattacke durch das konservative Weltbild der Familie des Cousins herrührte. Es handelt sich um kurdische Familien, die als deutsche Staatsangehörige bereits seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Der Cloppenburger Vater erklärte jedoch, dass er aufgrund des Umstands von seiner kurdischen Familie verstoßen wurde, weil er eine deutsche Frau geheiratet, deren Sohn adoptiert und mit ihr weitere Kinder gezeugt habe. Die Oldenburger Familie vermutete hingegen, dass man ihr aus Neid schaden wolle und daher den Überfall erfunden habe.

Obwohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft für zwei der Oldenburger zehnmonatige und für zwei weitere Familienangehörige sechsmonatige Freiheitsstrafen beantragt hatte, erkannte der Amtsrichter wegen unüberwindbarer Zweifel an der Täterschaft auf Freispruch.

Vor dem Hintergrund, dass kein Mitglied der Oldenburger Familie jemals strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, ergab sich der größte Zweifel vermutlich aus dem unklaren Motiv. Zudem passte die Dokumentation der Verletzungen teils nicht zur Intensität der vorgebrachten Handlungen. So hatte die Cloppenburger Mutter angegeben, über einen längeren Zeitraum mit einem Ledergürtel samt Schnalle und einem Schlüssel geschlagen worden zu sein. Im Krankenhaus in Lengerich wurden jedoch weder Rötungen noch Hämatome festgestellt.

Zuletzt bot auch der Tatort Raum für erhebliche Zweifel. So hatte die Cloppenburger Familie ausgesagt, sich am Flughafen in Düsseldorf bewusst beeilt zu haben, um nicht auf die Verwandten zu treffen. Sie gab an, die Gepäckannahme bereits verlassen zu haben, als die Oldenburger diese betraten. Zu dem Stopp auf dem Rastplatz in Ladbergen sei es auf dem Heimweg nur deshalb gekommen, weil der älteste Sohn austreten musste. Nimmt man jedoch an, dass sie dort von den Oldenburger überfallen wurden, müssten die Familien mit ihren Pkws den Weg von Düsseldorf aus in „Kolonne“ gefahren sein. Dies wertete der Richter angesichts der zeitversetzten Abfahrt, einer fehlenden Absprache und der Dunkelheit der Nacht als zu unwahrscheinlich. Aufgrund dieser Zweifel sprach er die Angeklagten frei.