Frisch gebacken und lecker belegt

Stolze 400 Jahre hat das alte Backhaus auf dem Hof der Familie König am Schulenburger Weg auf dem Buckel. Grund genug für eine Jubiläums-Backestour am Montag, 3. Oktober. Frisch gebackene, knusprige Bauernstuten warten darauf, von den Gästen verzehrt zu werden.

1622 erbaut, vom Heimatverein 1983 aufwendig saniert und aufgearbeitet: Das 400 Jahre alte „Königs Backes“ ist das älteste Gebäude in Ladbergen und am Montag Ziel der Heimatfreunde.

Stolze 400 Jahre hat das alte Backhaus auf dem Hof der Familie König am Schulenburger Weg auf dem Buckel. Damit ist „Königs Backes“ nicht nur das älteste Gebäude Ladbergens, sondern es wird auch als ältestes Backhaus im Kreis Steinfurt geführt. Und das wohl nur, weil es fleißige Mitglieder des Heimatvereins 1983 „vor dem Verfall gerettet und mühevoll aufgearbeitet haben“, wie Heinz Lagemann berichtet. Seither begeben sich die Heimatfreunde jeweils am 3. Oktober auf „Backestour“ – auch und gerade in diesem besonderen Jubiläumsjahr.

Am Tag der deutschen Einheit treffen sich die Mitglieder des Heimatvereins deshalb um 14 Uhr mit dem Fahrrad am Tausend-Jahr-Stein der Gemeinde. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden wird sich die Gruppe auf den Weg zum Schulenburger Weg machen, wo gegen 15 Uhr bereits frisch gebackene Brote aus dem Backes, belegt mit Käse, Schinken oder beschmiert mit Honig, auf die Gäste warten. „Eben alles Dinge, die wir in Ladbergen haben“, sagt Lagemann.

Aber noch mal zurück zu dem ehrwürdigen Gebäude, das längst auch unter Denkmalschutz steht: War es früher üblich, dass zu jedem größeren Hof auch ein Backhaus gehörte, gibt es heute nur noch drei intakte Öfen, berichtet Lagemann. Das 1622 errichtete „Königs Backes“, so der Vorsitzende, ist das mit Abstand älteste, habe vor knapp 40 Jahren aber eben auch von Grund auf renoviert werden müssen. Neues Dach, neue Wände, ein Fenster – und auch der Steinofen selbst habe komplett neu verputzt werden müssen. Seither wird dieser wieder regelmäßig angeschmissen. Wie am kommenden Wochenende, wenn in Vorgriff auf die Backestour am Montag rund 30 Brotteige zu knusprigen Bauernstuten gebacken werden wollen. Vorher aber muss der Steinofen in Hölter zwei Stunden vorgeheizt werden.

Dem Heimatverein, sagt Heinz Lagemann, sei es wichtig, alte Traditionen wie diese aufrecht zu erhalten. Und so hofft er, auch wenn die Wetterprognose nicht gerade rosig ist, dass sich im Jubiläumsjahr viele Heimatfreunde auf den Weg zum 400 Jahre alten „König Backes“ machen.