Apfel- und Kartoffelfest lockt viele Gäste an

Das Wetter war perfekt, das Essen duftete verlockend, die Musik sorgte für gute Laune: Das Apfel- und Kartoffelfest lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an.

Frisch schmeckt es am besten

Zeitweise warteten an die 30 Gäste, die die knusprigen Pfannkuchen nach einem Geheimrezept genießen wollten. Das Team hatte viel zu tun und war dabei bester Laune.

Tolle Knollen und frische Früchte: Auf der Beliebtheitsskala in der heimischen Küche stehen Äpfel und Kartoffeln ganz weit oben. Der Geschmack und die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten der beiden kulinarischen Dauerbrenner kommen bei der Allgemeinheit an. Das war auch beim Apfel- und Kartoffelfest zu spüren. Nicht nur dass sich die Besucher am Sonntag kräftig stärken konnten, auch für das Programm hatten die Organisatoren einiges auf die Beine – und Bühne – stellen können.