Wie es möglichst müll- und plastikfrei durch die Weihnachtszeit geht

Wer an Loriots Familie Hoppenstedt denkt, der hat unweigerlich sehr konkrete Bilder vor Augen: riesige Berge von Verpackungsmüll, kaputtes Spielzeug und letztendlich keine Spur von Weihnachtsstimmung.

War früher mehr Lametta, ist heute Verzicht angesagt. Zumindest für diejenigen, die Wert auf Ökologie, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit legen. Wie damit die Weihnachtszeit vorbereitet und gefeiert werden kann, erklärte Birgitta Bolte. Ihr Losungswort, das sich durch ihren Vortrag am Donnerstagabend bei Buddemeier zog: Weniger ist mehr. Eingeladen hatte dazu die örtliche Landfrauenvereinigung.

Kunststoffe wirken sich auf das gesundheitliche Wohlbefinden aus, befeuern die Treibhausgase und hinterlassen einen deutlichen ökologischen Fußabdruck, so die Expertin. Wie kann die Weihnachtszeit also möglichst müll- und plastikfrei und trotzdem feierlich gestaltet werden?

„Nachhaltigkeit klingt anstrengend, nach Verzicht und nach Arbeit“, sagte Birgitta Bolte. Man müsse sich bewusst machen, dass hinter jedem Produkt auch ein Rohstoff stecke. Diese einzusparen, könne bereits in der Vorweihnachtszeit beginnen, wenn man den – möglichst wiederverwendbaren – Adventskalender beispielsweise mit den Teilen eines Puzzles oder aber mit 24 kleinen Geschichten bestücke, so Bolte.

Weniger ist mehr, das könne auch beim Dekorieren des Hauses, Adventskranzes oder dem Weihnachtsbaum gelten. „Damit man das einzelne Stück richtig wahrnimmt“, so die Referentin aus Rheine. Verliere man den Geschmack an Dingen, könnten diese auch verschenkt oder mit anderen getauscht werden – und so den Weg in den Restmüll umgehen.

Heißt es generell, nicht viel wegzuwerfen, sieht das bei alten Lichterketten anders aus. „Das sind Stromfresser“, riet Birgitta Bolte zum Neukauf. Gekauft wird in der Regel auch der Baum. Da bei den meisten gefährliche Pestizide festgestellt wurden, empfahl sie einen Weihnachtsbaum aus der Region. Oder, noch besser, ein wiederverwendbares Holzgestell wählen.

Gebraucht kann auch das Geschenkpapier sein oder aus liebevoll gestaltetem Packpapier bestehen. „Papier mit Glitzer oder bunten Farben gefallen natürlich gut, es darf aber nicht in das Altpapier“, erläuterte sie. Geschenktaschen und -tüten seien gute Alternativen, meinte Bolte.

Die Geschenke an sich, gerne selbst gemacht und „möglichst etwas, das man aufbrauchen kann“, so die Rednerin. Zeit schenken, etwa mit Einladungen oder Gutscheinen für bestimmte Aktionen, käme bei den zu Beschenkenden auch immer gut an. „Zeit statt Zeug“, fasste sie es zusammen.

Mit den Tipps, die Birgitta Bolte gab, mochte sie den Anwesenden Inspiration gegeben haben, in den Planungen für die Weihnachtszeit ungewohnte Schritte zu gehen.