Früher Zaungast, jetzt mittendrin

Der FMO wird 50 Jahre alt. Wenige Jahre älter ist der Ladberger Detlef Döbberthin. Er arbeitet seit 18 Jahren am Flughafen. Der stellvertretende Pressesprecher erinnert sich an seine Kindheit, als er noch am Zaun stand und sehnsüchtig aufs Feld und auf die Flieger schaute. Die Faszination dafür ist geblieben. Am Sonntag feiert der Flughafen sein Jubiläum mit einem Sommerfest.

Erst mit den Eltern, später alleine radelte Detlef Döbberthin zum Flughafen Münster-Osnabrück in die Hüttruper Heide. Dort am Zaun, der das Ende der Start- und Landebahn markiert, angekommen, knipste er die ersten Bilder und beobachtete voller Neugier die Flugzeuge, die in die Ferne flogen: „Alles rund um den FMO hat mich immer schon interessiert und fasziniert.“ Was damals im Grundschulalter am Zaun anfing, fand 2004 mit dem beruflichen Wechsel in den Marketingbereich des Flughafens seinen vorläufigen Höhepunkt. In diesem Jahr feiert der FMO seinen 50. Geburtstag, und Döbberthin, der mit Frau und drei Kindern in Ladbergen wohnt, ist längst mittendrin.