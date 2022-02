Frühjahrsputz im Dorf am 12. März

In diesem Jahr wird wieder die Müllsammelaktion „Frühjahrsputz des Dorfes“ im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt. Wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, sind alle Ladberger Vereine aufgerufen, sich an dieser Gemeinschaftsaktion am Samstag, 12. März, 9 bis 12 Uhr, zu beteiligen. Jeder Verein hat einen entsprechenden Sammelbezirk zugewiesen bekommen. Den teilnehmenden Vereinen und Gruppen werden Müllsäcke zur Verfügung gestellt, die bei der Gemeindeverwaltung – im Bauamt – herausgegeben werden. Sollten bei der Sammlung Sonderabfälle wie Altöle, Lösungsmittel, Pflanzenschutz-/Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren oder andere Chemikalien gefunden werden, so seien diese getrennt zu sammeln, heißt es weiter in dem Schreiben der Verwaltung. Beim Fund von größeren Mengen an Sonderabfällen ist der Abfallberater der Gemeinde während der Sammelaktion unter

0 54 85/26 51 zu erreichen. Er entscheide dann, wie der Problemabfall fachgerecht entsorgt wird. Der eingesammelte Müll werde dann am Bauhof, In der Laake 9 + 11, von Mitarbeitern des Bauhofes entgegengenommen.Nähere Auskünfte rund um den Frühjahrsputz im Dorf erteilt das Ordnungsamt bei der Gemeinde Ladbergen unter

0 54 85/81 40, 81 41 und 81 54.