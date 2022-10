Für Christbäume und Tische

Weihnachten kann kommen, zumindest wenn es nach dem Team des Oberstübchens geht. Zu Beginn der Woche wurde in dem kleinen Lädchen am Kirchpatt der Sortimentswechsel vorgenommen.

Weihnachten kann kommen, zumindest wenn es nach dem Team des Oberstübchens geht. Zu Beginn der Woche wurde in dem kleinen Lädchen am Kirchpatt der Sortimentswechsel vorgenommen. Auf den Tischen und in den Regalen warten ab sofort adventliche und weihnachtliche Dekorationen, Tischdecken, Weihnachtsporzellan, Glühweintassen und Christbaumschmuck auf Kundinnen und Kunden. „Alles was zu einem gemütlichen Winter und zum Weihnachtsfest dazugehört“, rührt Elsbeth Reinker die Werbetrommel für das breitgefächerte Sortiment, das sie und ihr ehrenamtliches Team für kleines Geld und für den guten Zweck, nämlich den Förderverein christlicher Jugendarbeit, verkaufen.

Seit Jahren ist das Miteinander von christlicher Jugend und Oberstübchen eine Win-win-Situation, denn die jungen Leute, die vom Erlös des Trödelmarkts im Oberstübchen profitieren, revanchieren sich gerne dafür. So haben sie im ersten Corona-Jahr für einige Zeit den Verkaufsdienst übernommen, um das überwiegend aus älteren Menschen bestehende Team vor einer Ansteckung zu schützen.

Elsbeth Reinker und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind dankbar, dass sie im Notfall immer auf diese Unterstützung zählen können. Im Augenblick stehen sie allerdings selber parat und haben das Oberstübchen mit viel Lust und Akribie für die kommenden Wochen vorbereitet. „Wir sind eine eingespielte Truppe, der der Sortimentswechsel schnell von der Hand geht“, sagt Reinker, die nach dem Tod ihres Ehemanns Helmut im Sommer zum ersten Mal alleine den Umbau koordiniert hat.

Wer sich schon auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken machen möchte, werde ebenfalls im Lädchen am Kirchpatt fündig, ist das Team überzeugt.

Der Oberstübchen öffnet mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr seine Türen.