Für zwei Jahre ins Provisorium

Die Raummodule am katholischen Kindergarten St. Christophorus stehen ebenso wie die an der Grundschule. Für zirka zwei Jahre dienen sie als Provisorien, bis die geplante Erweiterung der Kita beziehungsweise der Neubau eines OGS-Gebäudes fertiggestellt sind.

Rechtzeitig zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am kommenden Montag wurden die Raummodule am katholischen Kindergarten St. Christophorus aufgebaut. Leiterin Anja Hülsmann und Franz-Josef Konermann, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen, die Träger der Einrichtung ist, sind glücklich, dass alles pünktlich fertig sein wird. Auch wenn das für Hülsmann und ihr Team bedeutet, dass sie am Wochenende die Räume für zwei Gruppen einrichten müssen.

Der Zwei-Gruppen-Kindergarten soll binnen zwei Jahren um die Räume für eine dritte Gruppe erweitert werden. Beim Provisorium in den Modulen habe sich der Träger für die Zwei-Gruppen-Lösung entschieden, damit nicht nur für die neue Fuchs-Gruppe, sondern auch für eine der anderen beiden Gruppen Platz ist. So sei sichergestellt, dass während des Baus bei laufendem Betrieb höchstens eine Gruppe im Gebäude sei, erläutert Konermann.

In den 14 Modulen steckt auf zirka 250 Quadratmetern Platz für Gruppen-, Neben- und Schlafräume, Küche sowie sanitäre Anlagen für Kinder und Team. Inklusive Aufbau, Monatsmiete für knapp zwei Jahre und Rückbau kostet das Provisorium den Träger laut Konermann rund 120 000 Euro.

Der Zugang erfolge nicht über den Birkenweg, sondern von der Waldseestraße durch den Innenhof von Kirche und Gemeindehaus, fährt er fort.

Auch auf dem Gelände der Grundschule stehen seit Dienstag die Container, in denen mit Beginn des neuen Schuljahres am 18. August die Kinder der Übermittagsbetreuung und des Offenen Ganztags ihr provisorisches Domizil aufschlagen werden. Mit Hilfe eines Autokrans wurden die acht Module an ihrem Standort unter Bäumen aufgestellt. Am Mittwoch nimmt die Mietcontainerfirma den Innenausbau vor, bevor der Hausmeister zum Zug kommt und die neu entstandenen Klassenräume einrichtet. Auch diese Übergangslösung ist für zwei Jahre bis zur Fertigstellung eines Neubaus auf dem Friedhof vorgesehen.