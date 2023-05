Gelingt es, den FMO mit ins Boot zu holen?

Einig sind sich die Politiker in puncto Buslinie 140 eigentlich nur in einem Punkt: nämlich dass deren aktueller Fahrplan nicht attraktiv genug ist, um die Ladberger dauerhaft vom Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Wie das gelingen kann, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen – und verschiedene Kostenrechnungen der RVM.

Bisher fährt die Buslinie 140 nur bis zum Ladberger Kreisverkehr. Die Grünen regen an, den FMO mit ins Boot zu holen. Wenn der Flughafen angeschlossen würde, hätte dieser über den Bahnhof Kattenvenne wieder eine Anbindung an Osnabrück.

Das Thema „Buslinie 140“ wird die Politik noch etwas länger beschäftigen, scheint es. Denn eigentlich sind sich die Beteiligten nur in einem Punkt einig: dass der aktuelle Anschluss an die Oberzentren Münster und Osnabrück über die Buslinie 140, den Umstieg in Kattenvenne auf die Bahn nach Osnabrück und Münster beziehungsweise ab Flughafen Münster/Osnabrück auf die Buslinie S50 nicht attraktiv genug ist, um Ladberger dauerhaft zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen.