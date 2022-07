Gemeinschaft, Musik und Tradition

50 Jahre sind ein rundes Jubiläum. Dass die Männer und Frauen der Jagdhornbläser darauf besonders stolz sind, zeigte sich am Sonntag in der passenden Kulisse auf dem altehrwürdigen Gräftenhof Erpenbeck. Neben Grußworten gab es ein buntes Programm mit musikalischer Unterhaltung und Hundevorführungen.

50 Jahre sind ein rundes Jubiläum. Dass die Männer und Frauen der Jagdhornbläser darauf besonders stolz sind, zeigte sich am Sonntag in der passenden Kulisse auf dem altehrwürdigen Gräftenhof Erpenbeck. Mit einer Hubertusmesse wurden die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag eingeläutet.

Bürgermeister Torsten Buller hatte in seiner Begrüßung warme Worte mitgebracht. Er erinnerte in seiner Ansprache an die Bedeutung der Jagdhörner als Signalinstrumente und die damit verbundene uralte Tradition. Außerdem wies er auf die Bereicherung des Dorflebens durch die Auftritte hin: „Ihre Instrumente tun genau das, wozu sie gedacht sind: Sie senden Signale! Signale der Gemeinschaft und Signale der Musik. Und diese Signale kommen immer an!“

Das Startsignal für das bunte Programm rund um die Jubiläumsveranstaltung in traditioneller Kulisse war gesetzt. Gleichzeitig war es eine gute Gelegenheit für Buller, die Freundschaft unter Nachbarn, zwischen Ladbergen und Lengerich mit dem Amts-Kollegen Wilhelm Möhrke, dem Lengericher Bürgermeister, zu pflegen und zu genießen.

Im Anschluss begannen die musikalischen Vorträge der zahlreich erschienenen Gastgruppen. 21 an der Zahl, davon sogar eine aus den Niederlanden, ließen ihre abwechslungsreichen Vortragsstücke erklingen.

Zum Programm trugen die Jagdhornbläsercorps Glandorf, Tecklenburger Land, Osnabrück und Hopsten, die Bläsergruppe Bockraden Horrido, die Jagdhornbläsergruppe Münster-Rüschhaus, die Hubertus-JagdhornbläsergruppeVoltlage-Merzen sowie die Jagdhornbläsergruppe Wittlage bei. Unter anderem traten auch die Parforcehorngruppe Münsterland, die Jagdhornbläsergruppe Metelen, der Jagdhornbläsercorps Hubertus aus Greven und die Jagdhornbläser des Rheiner Hegerings Rheine sowie die niederländischen Jachthoorn Genootschap Betoeterd und viele mehr auf.

Im Gepäck hatten sie Stücke wie „Dammhirsch tot“, „Das große Halali“ und die „Fröhliche Rund“ zur Feierlichkeit auf der Grenze zwischen Ladbergen und Lengerich mitgebracht.

Aber nicht nur an den musikalischen Vorträgen, auch an dekorativen Details wurde im Vorfeld zur Freude der zahlreichen interessierten Gäste gearbeitet. In der Kombination mit kulinarischen Köstlichkeiten wurden unterschiedlichste Sinnesreize und ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Stichwort Essen: An diesem Geruch erfreuten sich auch die Jagdhunde, die sich in anschaulichen Hundevorführungen den Zuschauern präsentierten. Einer von ihnen war Icky vom Grahl, ein stolzer 14 Monate alter Deutsch Kurzhaar-Rüde, der sich aktuell in der Vorbereitung auf die Herbstprüfung befindet. Herrchen Rainer Pferdekamp ist stolz auf seinen stattlichen Rüden, der sich nicht nur in Sachen Apport, Schleppe und Wasserarbeit passend präsentierte, sondern auch das perfekte Familienmitglied darstellte.

Großer Beliebtheit erfreute sich die altbewährte rollende Waldschule des Hegerings, deren anschaulichen Exponate die Gäste in ihren Bann zogen. Ergänzt wurde das Rahmenprogramm durch eine Präsentation zur Kitzrettung durch Drohnen, die Besichtigung der Kornmahlmühle, einer Information durch den Falkner und die Schlepperfreunde des Heimatvereins Ladbergen.

Außerdem wurde der festliche Rahmen dazu genutzt um Clemens Beckhölter zum Ehrenmitglied der Jagdhornbläser Hegering Ladbergen zu küren. Er bedankte sich für diese Ehre bei dem „vorzüglichen Bläserchor“ und betonte, dass eine solch hochwertige Veranstaltung für einen solch kleinen Verein eine besonders zu honorierende Leistung sei.

Nicht nur Uwe Rehorst, der erste Vorsitzende, freute sich ganz besonders über diese Worte sowie die hohe Beteiligung von Gästen und Aktiven, was ein allgemein hohes Interesse belegte. Die sei nicht zuletzt der traumhaften Kulisse bei Familie Erpenbeck, deren Zusammenarbeit er lobte, zu verdanken.

Als Gastgeschenk und zur Erinnerung an dieses Jubiläum nahmen die aktiven Gast-Bläser einen in Handarbeit hergestellten Kasten zum Getränketransport mit nach Hause, der mit passenden Brandzeichen verziert worden war.