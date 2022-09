Genehmigungsverfahren für „Korridor B“ eingeleitet

Fließt ab etwa 2030 der aus Windenergie an der Nordsee gewonnene Strom durch Erdkabel nach Hamm etwa auch über Ladberger Gebiet? Netzbetreiber Amprion, der das Energiewendeprojekt „Korridor B“ vorantreibt, hat jetzt die Unterlagen für die Bundesfachplanung an die Bundesnetzagentur übergeben und sieht vor, dass eine Trasse im Südwesten Ladbergens vorbeiführt.

Das Unternehmen Amprion hat jetzt die Unterlagen für die Bundesfachplanung an die Bundesnetzagentur übergeben. Damit beginnt das Genehmigungsverfahren für das Energiewendeprojekt „Korridor B“, zwei neue Erdkabelverbindungen von der Nordseeküste ins Ruhrgebiet zu verlegen und an der Nordsee aus Windenergie gewonnenen Strom nach Nordrhein-Westfalen zu transportieren.

Die Trasse (Vorhaben 49), die den Strom dabei auf einer rund 270 Kilometer langen Strecke von Wilhelmshaven nach Hamm transportieren soll, würde – so der Vorschlag des Netzbetreibers – über Hörstel, Rheine, Saerbeck nördlich des Flughafens Münster/Osnabrück vorbeiführen, das südwestliche Gemeindegebiet Ladbergens streifen und dann über Ostbevern, östlich an Telgte vorbei nach Sendenhorst bis Beckum und Hamm führen.

Mit der Bundesfachplanung wird die Bundesnetzagentur ab Herbst 2022 im ersten Schritt eine der rund 1 000 Meter breiten Varianten des Planungskorridors für die beiden Erdkabelverbindungen verbindlich festlegen und bei dieser Entscheidung die Öffentlichkeit einbinden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens Amprion. Der exakte Verlauf der wesentlich schmaleren Erdkabeltrasse, für deren Bau Amprion einen 40 bis 60 Meter breiten Arbeitsstreifen in Anspruch nimmt, wird erst im zweiten Schritt des Genehmigungsverfahrens bestimmt, dem sogenannten Planfeststellungsverfahren, das sich an die Bundesfachplanung anschließt. In diesem Rahmen wird auch die Gemeinde Ladbergen beteiligt und kann gegebenenfalls entsprechende Einwände gegen das Vorhaben einbringen, wie Bauamtsleiter Tim Lutterbei auf WN-Nachfrage sagt. Fest steht: Von der Leitung soll oberirdisch nichts zu sehen sein. Sie darf sogar beackert, aber nicht bebaut werden.

Der Netzbetreiber hofft, dass die Bundesfachplanung und das sich anschließende Planfeststellungsverfahren bis 2025 mit einer Genehmigung des Vorhabens beendet werden können. Gesamtprojektleiter Arndt Feldmann hatte in dem Fall einen Baubeginn für 2027 in Aussicht gestellt. Gleichstrom soll dann ab etwa 2030 durch die Leitungen – womöglich auch über Ladberger Gebiet – gen Süden fließen.