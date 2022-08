Gewerbe- und Baugebiete boomen

Es hat gute Tradition, dass die Ladberger Unternehmen durchs Dorf radeln und sich über die aktuellen Entwicklungen informieren. In diesem Jahr war unter anderem das Gewerbegebiet am Espenhof und die Zukunft des Kaufhauses Hakmann Thema.

Am Ende der Radtour wartete eine gemütliche Runde am Autohaus Christiäner. Auf dem eigentlich nur 200 Meter langen Weg vom Sparkassen-Parkplatz zum Ziel unternahmen die Mitglieder der Ladberger Unternehmergemeinschaft den einen oder anderen Schlenker durch den Ortskern – das hat sich gelohnt.

Die jährliche Radtour mit Wirtschaftsvertretern hat in Ladbergen gute Tradition und lockt bei bestem Wetter viele aufs Rad. In diesem Jahr begrüßte Bürgermeister Torsten Buller FDP-Mann Jens Tiemann als Vertreter der Politik, Karsten Zastrau, der über die Pläne zum Multifunktionscourt in der „Spielarena 12+“ informierte, sowie Silke Groenewold von der Initiative „Zusammen Vielfalt schaffen“.

Letztere machte den Anfang mit der Vorstellung einer umgestalteten Fläche am 1000-Jahr-Stein der Gemeinde. Ende April wurden dort „Musterbeete“ hergerichtet, die die Biodiversität im Ort fördern und als Vorbild gelten sollen. Bald wird eine Info-Tafel aufgestellt. Groenewold: „Wir wollen hier aufzeigen, was angesichts der klimatischen Veränderungen noch angepflanzt werden kann.“ Der Fokus liegt auf robusten Arten, die unter anderem nektar- und pollenreich, aber auch zum Teil regional sein sollten. Gemeinde und Bauhof unterstützen das Projekt. Ihr Appell: „So wenig wie möglich natürliche Flächen verbrauchen.“

Dass ökonomische Belange und ökologische Vorstellungen nicht immer reibungslos in Einklang zu bringen sind, wurde im Gewerbegebiet am Espenhof klar: Ein Grundstück ist hinter der Werkstatt Wibbeler noch frei, insgesamt sind 68 000 Quadratmeter vermarktet, unter anderem siedelt sich ein Autohaus an. Ein zweites Gewerbegebiet entsteht wie berichtet hinter der Firma Schröerlücke Richtung Autobahn A1. 5,2 Hektar stehen zum Erwerb bereit, die Fläche ist bis Oktober 2025 verpachtet. Außerdem wird ein Regenrückhaltebecken entstehen.

Weiter ging es für die Ladberger über die Tecklenburger Straße zur Neubausiedlung zwischen Saerbecker Straße und dem alten Feuerwehrhaus. Hier machten sich alle ein Bild vom Baufortschritt: „Alles ist voll bezogen und fertig“, stellte Buller zufrieden fest. Der Bürgermeister verkündete auch, dass der lang ersehnte Radweg vom Ortsausgang entlang der Saerbecker Straße durch eine Förderung ermöglicht wurde und voraussichtlicher Baubeginn in 2023 sein wird.

Ebenfalls neu gebaut werden soll am Kirchplatz. Dort begutachteten die Unternehmer die aktuelle Sandgrube, auf der vor einigen Wochen noch das Restaurant „Etna“ gestanden hat. Hier soll wie berichtet ein Wohnhaus mit kleinem Laden entstehen. Neben „Etna“ verlässt in diesem Jahr auch das Kaufhaus Hakmann den Ort: „Das tut schon sehr weh“, so Buller, der zusammen mit Heike Peters vom Ordnungsamt dafür warb: „Wenn jemand Ideen für eine Nachnutzung hat, sind wir darüber sehr froh und dankbar.“

Damit reagierte er auch auf eine Diskussion während der Radtour, bei der ein Ladberger monierte: „Überall Wohnungen bauen und am Ende sind wir ein Schlafdorf. So kann doch nicht die Zukunft sein.“ Unter anderem die Vereinsvielfalt setzte Peters dem entgegen: „Wir haben viele, die Ladbergen beleben und das Dorf weiter bunt machen.“