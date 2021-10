Gibt es Alternativen zur Reparatur?

Sanieren und neu bauen, lautete die Frage, die die Politik in der jüngsten Ratssitzung kontrovers diskutierte. Es ging um die Kläranlage, bei der sich in der Vergangenheit ein enormer Sanierungsstau ergeben hat. Einigkeit herrschte darin, dass die erforderlichen Mittel in den kommenden Jahren in den Haushalt eingestellt werden.

Dass an der Kläranlage etwas passieren muss, steht außer Frage. Laut Ratsbeschluss sollen die erforderlichen Mittel für Sanierung oder Neubau in den kommenden Jahren bereitgestellt werden.

„Da waren wir alle etwas blass.“ Bürgermeister Torsten Buller brachte während der Ratssitzung zum Ausdruck, wie es den Mitgliedern des Planungs- und Bauausschusses vor gut zwei Wochen ergangen war, als es um die Kläranlage ging. Mario Lüchtenborg hatte ihnen aufgezeigt, was für ein enormer Sanierungsstau sich an der Kläranlage im Lauf der vergangenen Jahre und Jahrzehnte gebildet hat.

Etwa 1,2 Millionen Euro müssen in einem ersten, zeitnahen Schritt investiert werden, so der Geschäftsführer der Gesellschaft für Abwasserberatung und Management aus Nordhorn, um die Funktionsfähigkeit weiterhin zu gewährleisten (WN berichteten).

Nachdem im Fachausschuss zunächst eine gewisse Sprachlosigkeit herrschte, hatten sich nun alle ihre Meinung gebildet. Hartmut Kaubisch (Grüne) nannte es „ein ganz starkes Stück“, dass sich ein solcher Sanierungsstau ergeben habe, ohne dass die Politik davon gewusst habe.

„Dass etwas passieren muss“, das stellte Jens Tiemann nicht in Abrede. Allerdings, so der FDP-Fraktionsvorsitzende, „wollen wir Alternativen haben, bevor wir so viel Geld in die Hand nehmen“. Seine Partei frage sich, ob es nicht vielleicht denkbar und wirtschaftlicher wäre, die eigene Kläranlage stillzulegen und die Abwässer in eine andere abzuleiten? „In Summe glauben wir, dass eine Anlage für zwei Kommunen wirtschaftlicher wäre“, erläuterte er und bat die Verwaltung, diese Möglichkeit zu prüfen.

Einen weiteren Prüfauftrag hatte die CDU in der Tasche. Rainer Aufderhaar würde gerne wissen, was der Neubau einer Kläranlage kostet, bevor man eine millionenschwere Sanierung der alten auf den Weg bringt. „Immerhin ist unsere Anlage 45 Jahre alt. Und manchmal ist es besser, man baut neu, als immer wieder kostenintensiv zu sanieren“, gab der CDU-Fraktionsvorsitzende zu bedenken.

Letztlich beschloss der Rat einstimmig, die erforderlichen Haushaltsmittel in den nächsten Jahren in den Haushalt einzustellen – unabhängig davon, ob die Anlage saniert oder neu gebaut wird.