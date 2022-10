„Grupo Sal“ gastiert

Veranstaltungstipp: Mit einer Konzertlesung gastiert das Duo „Grupo Sal“ in diesem Monat in der Kulturkirche.

Für Freitag, 14. Oktober, kündigt das Team der Kulturkirche St. Christophorus einen besonderen Abend an. Wie es in einer Pressemitteilung schreibt, gastiert ab 19.30 Uhr das Duo „Grupo Sal“ mit einer Konzertlesung unter dem Titel „Die Welt im Zenit“ in der katholischen Kirche.

Bei dieser in Kooperation mit dem Kulturbüro Grupo Sal und dem Klimabündnis präsentierten Veranstaltung werde die ecuadorianische Klimaaktivistin Patricia Gualinga per Video zugeschaltet. Im ecuadorianischen Regenwald lebt die indigene Gemeinschaft Sarayaku, die schon seit über 20 Jahren einen erfolgreichen Kampf gegen internationale Ölkonzerne führt. Patricia Gualinga ist die historische Führungspersönlichkeit dieser Gemeinschaft. Durch ihren beispielhaften Kampf um den Erhalt des Regenwaldes, ihren Einsatz in Sachen Klimaschutz und ihre Impulse zu einem zeitgemäßen Umdenken sei diese zu einem internationalen Symbol der Nachhaltigkeit und des zukunftweisenden Widerstands geworden, heißt es weiter in dem Schreiben.

Die Musikgruppe Grupo Sal schlägt seit 1982 Brücken zwischen den vielfältigen musikalischen Landschaften Lateinamerikas und brisanten entwicklungs- und umweltpolitischen Themen. Ihre Interpretation werde einzigartig durch die mit leidenschaftlicher Virtuosität vorgetragene traditionelle, zeitgenössische und klassische Musik.

Das Team der Kulturkirche St. Christophorus möchte durch diesen hochkarätig besetzten Abend die Thematik der weltweiten Auswirkungen des Klimawandels neu in den Fokus nehmen und hofft auf eine große Resonanz. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit zum Austausch untereinander und mit den auftretenden Personen. Der Eintritt ist wie immer frei. Über eine großzügigen Spende am Ausgang freuen sich die Veranstalter. Der Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr möglich.