„Gute Chance, Kontakte zu knüpfen“

Das Geschäft im Dorfladen läuft trotz Corona-Pandemie. Was der Marketing-Initiative „Nu män tou!“ Sorgen macht, ist die rapide sinkende Zahl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. So werde im Moment nur der erste Teil des Mottos – „kaupen und küeden“ – mit Leben gefüllt.

„Das Geschäft läuft gut“, sagt Ingo Kielmann. Dennoch fällt das Lächeln des Vorstandsmitglieds der Marketing-Initiative „Nu män tou!“ etwas gequält aus. Denn mit dem Dorfladen sind zwei Aspekte verbunden: „Kaupen und küeden“. Letzteres hat die Corona-Pandemie fast zum Erliegen gebracht.

Dabei spricht Ingo Kielmann an diesem Morgen, gemeinsam mit Hans-Jürgen Mäscher und Wolfgang Menebröcker, nicht nur die Funktion als sozialer Treffpunkt an. Sorgen bereitet dem Trio vielmehr die Tatsache, dass die Zahl der Ehrenamtlichen, die den Treff überhaupt ins Rollen gebracht haben und am Leben halten, rapide zurückgegangen ist.

„ »In der Spitze hatten wir rund 40 Ehrenamtliche, jetzt sind es nur noch 18.« “ Hans-jürgen Mäscher

„In der Spitze hatten wir rund 40 Leute, die sich im Laden und im Café engagiert haben“, berichtet Hans-Jürgen Mäscher. Jetzt sind es nicht mal mehr die Hälfte, die versuchen, mit viel Engagement das Projekt am Laufen zu halten. Natürlich, so Ingo Kielmann, hätten die zwei Monate im vergangenen Jahr, in denen der Dorfladen geschlossen sein musste, ebenso wie die Schließung im Februar und März dieses Jahres ins Kontor geschlagen.

Aber es gehe ja auch um die Ehrenamtlichen. „Die wollen wir natürlich schützen“, betont Wolfgang Menebröcker, dass die Menschen und nicht der Erlös im Vordergrund stehen. Schließlich gehöre der Großteil der Ehrenamtlichen der Risikogruppe der Über-60-Jährigen an. Was auch auf einen Großteil der Kundschaft zutreffe, ergänzt er.

Dass Dorfladen und Café derzeit nur dienstags und freitags geöffnet sind, sei ein Stück weit auch der Personalnot geschuldet. „Wir hatten früher, also vor Corona, einige Gruppen, die an festen Terminen im Café waren“, erzählt Ingo Kielmann. Eine davon habe ihren Termin auf Freitag gelegt, sei also weiter zu Gast. Andere hätten allerdings ihren Treffpunkt gewechselt. „Dabei wäre es durchaus möglich, dass die ihren Wunschtermin beim Aufrouper weiter nutzen. Es müsste halt nur einer aus der Gruppe die Verantwortung übernehmen, sprich sich beim Service engagieren“, spricht er eine Möglichkeit an.

Dorfladen als Punkt, um Kontakte zu knüpfen

In den vielen Baugebieten, die in den vergangenen Jahren in Ladbergen entstanden sind, hofft Hans-Jürgen Mäscher auf weitere potenzielle Helfer. „Da sind ja nicht nur junge Familien eingezogen. Bei manchen ist auch ein älterer Angehöriger dabei.“ Und für die könnte der Dorfladen der ideale Punkt sein, Kontakte zu knüpfen. „Das war früher auch so und da ist so manche Freundschaft entstanden“, stellt er fest. „Vielleicht wartet ja der eine oder die andere auf so einen Tipp“, hofft Wolfgang Menebröcker. Schließlich sei das ein guter Weg, dass am neuen Wohnort ein Stück Heimatgefühl entstehe.

Wer neugierig geworden ist, kann sich bei einem Vorstandsmitglied von „Nu män tou!“ melden oder einfach mal im Dorfladen reinschauen. Ansprechpartner ist Hans-Jürgen Mäscher (

0 54 85713 75).