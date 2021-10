Gute Resonanz und viele Klicks

Tim Lutterbei steht im Friedenspark, der Dorfteich im Hintergrund ist direkt zu erkennen – die Probleme werden dem Zuschauer vor Augen geführt. Der Bauamtsleiter spricht über die anstehenden Maßnahmen, die notwendig sind, damit der Teich inmitten des Heidedorfes nicht weiter verschlammt und womöglich irgendwann nicht mehr als solcher zu erkennen ist. Gefilmt werden seine Statements von Justus Strothmann und Max Hartke. Um das Thema anschaulicher zu machen fliegt eine Drohne über den Dorfteich und filmt Ladbergen von oben. Zu sehen sind diese Aufnahmen sowohl auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde als auch im neuen Auftritt der Gemeinde in den sozialen Medien.

„ »Die Videos sind noch erfolgreicher.« “ Henri Eggert

Seit mehr als einem Monat gibt es den Account „Gemeinde Ladbergen“ nun bei Facebook, 292 Menschen folgen der Seite mittlerweile: „Und die Videos sind noch erfolgreicher“, freut sich der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters Henri Eggert, der auf ein Video über den Familientag des VfL Ladbergen verweist: 4300 Aufrufe in den vergangenen Wochen. „Das war ein super Einstieg und wir freuen uns auf mehr“, so Eggert. Die Idee: „Wir stellen jeden Monat einen Verein aus dem Dorf vor. Zum Jahresende wollen wir eine Übersicht erarbeiten, interessierte Vereine können sich aber auch jetzt schon bei uns melden.“

Bürgermeister Torsten Buller kann mit Blick auf den Auftritt der Gemeinde in den sozialen Medien den Daumen heben – gefällt mir, wie es bei Facebook heißt.

Angestoßen hat die Idee einst die FDP in einem Antrag, dieser wurde einstimmig von der Politik mitgetragen. Aus der Verwaltung koordinieren Eggert und San-dra Spieker das Projekt, die professionelle Hilfe kommt aus Osnabrück und heißt enilno – online rückwärtsgeschrieben.

Die eingangs erwähnten Männer hinter der Kamera, Strothmann und Hartke, kommen jetzt zum Einsatz: „Wir haben uns nach dem Studium zusammengetan und 2018 die Firma in Osnabrück gegründet“, erklärt Strothmann im WN-Gespräch: „Uns ist aufgefallen, dass es auf kommunaler Ebene und vor allem im ländlichen Raum wenig Austausch zwischen Verwaltung und Bürgern im Online-Bereich gibt“, so der 24-Jährige. Unter anderem die Kreissparkasse Steinfurt, hier und da die Stadt Ibbenbüren und bereits in der Vergangenheit das Unternehmen „Max und Moritz“ aus Ladbergen haben in der Vergangenheit bereits Filme mit den beiden gedreht. Die Betreuung der Facebook-Seite sowie der Dreh der Videos, zu denen neben den Vereinsvorstellungen informative Beiträge wie zuletzt über den Dorfteich, aber auch die Impfaktion im Rathaus gehören, sind die Kernaufgaben des Unternehmens. Eggert zeigt sich mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden: „Das sind richtige Profis. Das Projekt liegt in guten Händen.“

Informative Beiträge

Im Vorfeld hatten sich Strothmann und Hartke den Verantwortlichen in kleiner Runde vorgestellt. Dass das Angebot auch auf Plattformen wie Instagram ausgeweitet werden kann, kann sich Eggert vorstellen: „Da ist aber noch nichts fix.“ Zumindest die anfängliche Skepsis ist weg: „Ich habe selber kein Facebook und kenne mich nicht aus, deswegen war immer klar, dass wir Profis brauchen.“ Die ersten Erfolge kann Eggert auch aufzeigen: „Neben den Videoklicks kommentieren einige Ladberger unsere Beiträge bei Facebook“ und Strothmann ergänzt: „Ein direkter Zusammenhang ist manchmal schwierig herzustellen, weil es auch um den Imageauftritt der Gemeinde geht. Aber die erfolgreiche Impfaktion im Oktober zeigt schonmal, in welche Richtung es gehen soll.“