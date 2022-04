Gutscheine für ukrainische Kinder

In der vergangenen Woche sei schon ein kleiner Junge, der aus der Ukraine nach Deutschland geflohen war und der in Ladbergen eine neue Heimat gefunden hat, im Geschäft von Heinrich Hakmann gewesen – genau dieses Spielzeug wolle er haben, zeigte in das Regal und der Ladberger erfüllte ihm den Wunsch. So seien schon einige Kinder, die sich weder auf Deutsch noch auf Englisch ausdrücken könnten, in das Spielwarengeschäft in der Dorfstraße gekommen. Nun haben Hakmann und Julia Apel eine Aktion ins Leben gerufen, bei der alle ukrainischen Kinder einen 20-Euro-Gutschein bekommen, mit denen sie eigenständig nach Spielsachen schauen dürfen. Diese Aktion ist im Vorfeld mit Sigrid Bücker-Dowidat von der Gemeindeverwaltung abgesprochen worden. Die Namen der 21 betroffenen Kinder in Gemeindegebiet liegen für die Abstimmung der Aktion außerdem vor. Apel zeigte sich angesichts der unkomplizierten Zusammenarbeit begeistert: „Ich glaube und hoffe, dass wir dadurch einigen Kindern etwas gutes tun können.“