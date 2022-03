Hatino holt den Zauberstab heraus

„Hatino“ legt endlich wieder richtig los. In den vergangenen beiden Jahren mussten Kartentricks, Zauberstäbe und weiße Kaninchen zusammen mit dem Künstler auf ihre Auftritte warten, aber so langsam geht es wieder los mit Kultur, Kunst, Comedy und Zauberei.

Der Kellerraum von Hartwig Pruin ist gut geordnet: Modellierballons in allen Formen und Farben, natürlich zahlreiche Kartenspiele und viele Kisten voller Zaubertricks sind hier zu finden – nur das weiße Kaninchen sucht man vergeblich. Dass „Hatino“ alias Hartwig Pruin in den kommenden Monaten wieder öfter in das Zaubererzimmer gehen wird, ist – sollte keine weitere Pandemie-Welle über uns hereinbrechen – gesichert: Die Aufträge werden mehr, und der Terminkalender füllt sich wieder – nach bald zwei Jahren, in denen weniger gezaubert und mehr Inzidenzzahlen nachgelesen wurden.

Dass der 74-Jährige seine Tricks nach der langen Pause noch beherrscht, wird schnell klar. Aus einem roten Ball in den Händen des Reporters zwei zaubern? Kein Problem. Seinen Gast dazu bringen, die richtigen Kartenkombinationen aufzudecken? Auch das geht immer noch.

Und so freut sich Hatino, dass mit dem Frühling auch wieder Veranstaltungen auf die Beine gestellt werden. Ganz so viele wie vor der Pandemie solle es aber dann doch nicht sein: „Natürlich tritt man irgendwann ein bisschen kürzer. Aber wenn ich den Menschen eine Freude bereiten kann, mache ich das natürlich gerne.“

Sei es ein Termin der AWO in Lengerich, die Veranstaltung eines Seniorenclubs aus St. Arnold oder das Sportfest in Coesfeld: Blättert Hatino durch seinen Kalender, dann finden sich hier und da die ersten Termine: „Besonders freue ich mich auf die Kindergeburtstage. Das Strahlen in den Augen der Kleinen hat mir die ganzen Jahre am meisten Freude bereitet.“ In den vergangenen 14 Tagen seien sechs Auftritte und weitere Anfragen dazu gekommen.

So sah es seit März 2020 eher selten aus. Noch gut erinnert sich Pruin an den letzten Auftritt von Kabarettist Christoph Tiemann auf der Ladberger Kulturbühne im Februar 2020. Dass es nicht nur der letzte Auftritt des Comedian selbst war, sondern auch der Start einer sehr langen Zwangspause sein sollte, war allen Beteiligten damals natürlich noch nicht klar – dies wurde aber schnell bittere Realität. Im gleichen Atemzug mussten einige private Geburtstagsfeiern sowie das ein oder andere Schützenfest gecancelt werden: „Das hat mir alles schon sehr gefehlt und irgendwann überlegt man sich, wie lange der Zustand noch andauern wird.“

Dass mit wenigen Ausnahmen fast zwei Jahre vieles auf Eis liegen musste, hätte sich aber auch der Zauberer nicht ausmalen können.

Und in den wenigen Fällen herrschte natürlich auch keine Normalität: „Auf einem Kindergeburtstag habe ich meine Maske aufgelassen – Grimassen machen dann natürlich wenig Sinn.“ Ein Lichtblick waren zwei Aufführungen auf der Kulturbühne, bis aufgrund fehlender ehrenamtlicher Helfer die Kulturbühne eingestellt werden musste. Auch die zahlreichen guten Kontakte in der Branche hatten es Hatino stets ermöglicht, ein rundes und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen.

Übrigens: Geplant war die Zauberei für den Polizisten im Ruhestand nie: „Damals hat mein Sohn im Kindergarten erzählt, ich könnte zaubern. Dass haben die Erzieherinnen natürlich gerne aufgenommen, und so hatte ich meine ersten Auftritte.“ Anfang der 1980er-Jahre war das, seitdem hat sich einiges verändert, für die Zauberei habe er sich aber bis heute stets begeistern können: „Man lernt eigentlich auch nie aus.“ Dass es nun wieder losgeht, freut Hatino: „Natürlich gehört ganz viel Ablenkung, Show und Witz dazu. Aber seine Tricks verrät ein Zauberer nie.“