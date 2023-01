Hatino legt den Zauberstab beiseite

Ladbergen

Jahrzehntelang hat er Kinder und Erwachsene mit seinen Tricks verzaubert. Nun ist Schluss. Am heutigen Silvestertag wird Hartwig Pruin alias Clown Hatino zum letzten Mal auf einer Familienfeier für zauberhafte Unterhaltung sorgen. Danach ist Schluss. Fast, denn so ganz will Pruin dann doch nicht aufs Zaubern verzichten.