Tecklenburger Land: 41 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre

Dr. Sonja-Marie Micudaj ist seit diesem Jahr als Hausärztin in Ladbergen niedergelassen. Den Schritt zu gehen, habe sie viel Zeit, Nerven und Überlegungen gekostet: „Es ist schon eine sehr herausfordernde Situation, auch weil die kommenden Jahre neue Probleme mit sich bringen werden.“ Während der demografische Wandel einen „sprunghaften Anstieg älterer Patienten“ in der Praxis bedeute, würden immer weniger Hausärzte die Situation meistern müssen. In der Praxis in Ladbergen etwa suchen die Verantwortlichen seit geraumer Zeit Assistenzärzte, einzig: bisher fanden sich keine passenden Bewerbungen.

