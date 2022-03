„Heimat hat einen großen Wert“

Ladbergen

Im Jahr 1947 zeugen die Zerstörungen durch Bomben noch von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Es war eine Zeit, in der laut Heinz Lagemann „Heimat einen großen Wert“ hatte und „die Menschen wieder zusammenkommen und etwas auf die Beine stellen wollten.“ Letzteres geschah ganz konkret am 1. März 1947 in der Gaststätte König, als 26 Heimatfreunde den Ladberger Heimatverein gründeten. Vor 75 Jahren.

Von Luca Pals