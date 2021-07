„Hilfe ist wichtiger als Geschäft“

Ladbergen

Mit Transport und Logistik kennen sie sich aus. Deshalb war die Organisation der Fahrt zum Nürburgring für Joachim Fehrenkötter, Inhaber und Geschäftsführer des gleichnamigen Transport- und Logistikunternehmens mit Hauptsitz in Ladbergen, und seine Leute kein Problem. Am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr startete ein Konvoi mit zehn Lkw seine fünfstündige Tour Richtung Ahrtal, um zu helfen. Geladen hatten die Fahrzeuge Container, die in den kommenden Monaten als Domizil für Hilfskräfte vor Ort dienen werden.

Von Dietlind Ellerich